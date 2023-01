ORŠIĆ DEBITIRAO U SENZACIONALNOJ POBJEDI: Veliko slavlje Vatrenog s novom momčadi, pao je prvak!

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Nakon odlaska iz Dinama i predstavljanja u Southamptonu, Mislav Oršić već je dočekao veliko slavlje u svojem novom klubu. Southampton je u utakmici četvrtfinala engleskog Liga kupa s 2:0 slavio protiv Manchester Cityja, aktualnog prvaka, a u dolasku do pobjede i proboja u polufinale sudjelovao je i 30-godišnji hrvatski reprezentativac.

Oršić je najveći dio utakmice pratio s klupe, čekajući svoju šansu koju je dobio u 83. minuti. Trener Nathan Jones tada ga je uveo umjesto Adama Armstronga.

83: It's a debut for Mislav 😇 [2-0] pic.twitter.com/A4Wy9RkgIT

Neočekivanu pobjedu osigurali su golovi Sekoua Mare i Mousse Djenepa u prvom poluvremenu. Mara je bio strijelac u 23. a Djenepo u 28. minuti. U dolasku do 2:0 protiv aktualnih prvaka sudjelovao je i Duje Ćaleta-Car koji je odigrao cijeli susret u obrani.

Bio je to početak kakav je Oršić samo mogao poželjeti u novom klubu. Nije se znalo hoće li zaigrati, a nakon što se to dogodilo, sa suigračima je na kraju susreta slavio i veliku pobjedu. Za još više veselja odlično bi sjeli i gol ili asistencija, ali za to ima vremena.

Southampton je izbacio aktualne prvake i izborio je polufinale u kojem će u drugoj polovici siječnja u dvije utakmice protivnik biti Newcastle United. Drugi polufinalni par je Manchester United – Nottingham Forest.

U subotu je na redu prva prvenstvena utakmica otkako je Oršić došao u svoj novi klub, bit će to protiv Evertona u gostima, u Liverpoolu, u važnoj utakmici u borbi za zadržavanje u Premiershipu. Podsjetimo, Southampton je nakon 18 ovosezonskih ligaških nastupa na posljednjem mjestu, ali nije daleko od zone spasa, sa samo tri boda zaostatka za željenom pozicijom.