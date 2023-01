ORGANIZIRAO HUMANITARNI TURNIR PA POLUDIO: Bivši reprezentativac Elfa ima ‘kratak fitilj’

Iako još nije objesio kopačke o klin već nastupa za poljski Górnik Zabrze, bivši njemački reprezentativac Lukas Podolski propisno se obrukao na humanitarnom turniru. kojeg je sam organizirao.

Naime, popularni Poldi organizirao je humanitarni dvoranski turnir Schauinsland Reisen Cup, koji se održao u rukometnom gradu Gummersbachu, a pobjedu je odnio Rot-Weiss Essen.

Podolski, čija je ekipa igrala baš s Essenom u polufinalu napravio je eksces, kad je pri rezultatu 2:2 dobio crveni karton i to na humanitarnom turniru kojeg je sam organizirao.

