Orban presudio Srbiji u Beogradu, susjedi zakomplicirali borbu za Euro

Večer kvalifikacijskih utakmica za Euro 2024. u Njemačkoj nije bila sretna reprezentaciji Srbije, koja je kod kuće s 2:1 doživjela poraz od susjedne Mađarske.

Čovjek odluke bio je Willi Orban, čiji je gol u 36. minuti bio presudan za pobjedu gostujuće reprezentacije u Beogradu.

Srbija je time ostala praznih ruku nakon što je u 10. minuti povela autogolom Attile Szalaija, a to domaće vodstvo stajalo je na semaforu do 34. minute, kada je izjednačio Barnabas Varga.

looks like there’s no intl break for all the Bundesliga fans :#Sallai assist, #Szalai own goal on Serbia-Hungary and Willi #Orban just made it 2-1 pic.twitter.com/mdHcwkt7Ee

— Ábel Mészáros 🇺🇦🏳️‍🌈 (@BundesAbel) September 7, 2023