‘OPUSTI SE I SKINI SE’ Mlade žene istupile protiv slavnog trenera, pamti ga i Beograd

Autor: I.K.

Avram Grant, 66-godišnji izraelski nogometni trener koji se tijekom karijere najviše pamti s klupe londonskog Chelseaja, a vodio je i beogradski Partizan, suočen je s teškim optužbama u svojoj domovini.

Istraživačka emisija ‘Razotkrivanje’ na izraelskoj televizijskoj postaji Kanal 12 približila je priče nekoliko mladih žena koje su doživjele stres nakon što ih je Grant seksualno uznemiravao i napastovao.

Pritom je zajednički nazivnik bio utjecaj koji je poznati trener imao zbog svojeg posla i statusa slavne osobe u Izraelu, gdje je svojedobno bio i izbornik tamošnje reprezentacije.

Nudio usluge za svoje zadovoljstvo

Što je Grant radio, približila je 22-godišnja žena koju je poznati nogometni trener privukao u svoj stan nudeći joj pomoć u pronalasku posla.

Nakon što je svoju žrtvu uspio privući k sebi, Grant je postao nasilan, s detaljima koje je u ovoj novinarskoj istrazi otkrila 22-godišnjakinja.

‘Mislila sam da se šali’

‘Rekao mi je – opusti se i skini se. Mislila sam da se šali. Bila sam daleko od njega na kauču, nakon toga mi je rekao da se približim, htio me zagrliti, zgrabio me i nije me puštao’, otkrila je 22-godišnja žena, jedna od Grantovih žrtava.

‘Bilo je jako neugodno. Stavio je ruku na moje bedro, sjećam se da sam odmah tu ruku pomaknula. Nakon nekoliko sekundi priče, uhvatio me za vrat, kao da me guši, privukao je moju glavu k sebi i počeo me ljubiti protiv moje volje’, dodala je 22-godišnjakinja koja je napravila sve što je mogla da se odupre, ali dodaje da tako moćnoj javnoj osobi nije bilo lako reći – ne.

Napad u spavaćoj sobi

Opisujući napad poznatog nogometnog trenera, 22-godišnja žena kazala je da se sve nastavilo i dok je s njim ostala preko noći u stanu, ali ne u istoj spavaćoj sobi. Kazala je da se skinuo i došao do njezinog kreveta sa spolnim organom iznad njezine glave.









Nakon što je prošla veliki stres i Grantov napad, 22-godišnjakinja kaže da je slavnog trenera suočila s njegovim nedjelom dok joj je od njega stigla fotografija druge mlade žene, navodno slučajno. Suočen s optužbom za napastovanje, Grant je sve odbijao riječima da o svojim privatnim stvarima ne razgovara s drugima, no nakon što je sve dospjelo u javnost s nizom bolnim detalja – sada bi ga ipak trebalo čekati pričanje o njegovim napadima na mlade žrtve, najvjerojatnije pred sudom u domovini.