OPTUŽUJU GA DA JE ZGRNUO BOGATSTVO U HAJDUKU: Javio se Kos s ‘pravom istinom’

Čini se da mu je dosta čitati nagađanja o sebi

Bivši predsjednik Hajduka Ivan Kos javio se kako bi dematirao glasine kojr su počele kružiti Splitom. Naime, priča se da je kupio bolesno skupu nekretninu. Ovisno koga pitate, Kos je navodno kupio stan ili kuću u vrijednosti od 250 tisuća eura do milijun eura.

“Svi koji žive u Splitu i poznaju cijene na tržištu dobro znaju koliko košta stan ili kuća na nekoj od elitnih lokacija. Moja obitelj si to ne može priuštiti. Nisam kupio ni stan, ni kuću, ni kafić. Ni ja, ni bilo tko od moje uže obitelji. Ne pričamo o kutiji šibica, barem je to lako provjeriti”, rekao je Kos za 24sata.

Osvrnuo se i na stanje u hajduku, odnosno na ono kako ga je on ostavio:

“Barem je Hajduk ustrojen tako da su svi financijski podatci javno dostupni. Doslovno svaki papir je lako provjeriti. Dobro je poznato kako smo radili i u kakvom smo stanju ostavili klub, na odlasku sam podnio izvještaj, a sve što se nakon mog odlaska događalo, nije mi poznato i ne mogu komentirati. ”

“Ne želim s nogu komentirati bilo što, jer bi se moje riječi mogle krivo shvatiti, a ne želim na bilo koji način destabilizirati klub. Budite sigurni da su svi potezi koje smo radili bili jedino i isključivo u interesu kluba. Pustimo novog predsjednika da radi svoj posao i dajmo njemu i novom treneru povjerenje, mir i vrijeme, a vrijeme će pokazati što se dogodilo. Ne zaboravite da je od moje smjene do dolaska novog predsjednika prošlo više mjeseci, u kojima klub nije imao vodstvo. A bilo je to jako osjetljivo razdoblje, kraj sezone i finale kupa, i prijelazni rok, Ultra… ”, govori Kos.

Osim što ga optužuju da je zgrnuo dovoljno novca za kupnju luksuzne nekretnine, u optužbama se spominje i da je dio provizija od ulaznih transfera u klub sjeo na njegov račun, a dio na račun bivšeg sportskog direktora Maria Branca.

“Svašta sam i ja čuo i pročitao, svašta ljudi pričaju i izmišljaju, a vjerujte da su to samo insinuacije i izmišljene priče, kao i gore navedene priče oko stana, kuće, kafića ili što je već bilo spomenuto. Sve to valjda kako bi se ocrnio i obezvrijedio naš rad i stvari koje smo napravili za klub. Takvim klevetama se trenutno bave odvjetnici i pravosudne. U klubu postoji sva dokumentacija, sve važnije odluke koje sam donio je potvrdio Nadzorni odbor, a o špekulacijama i nagađanjima nema previše smisla trošiti riječi. Ja vam jamčim da sam pošteno radio svoj posao, a vrijeme će pokazati da je to doista tako i bilo”, zaključio je Kos za 24sata.