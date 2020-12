OPTUŽBE SRBINA ŠOKIRALE VUKOVARSKOG BRANITELJA! ‘Tako opravdava prijateljstvo s Arkanom’

Siniša Mihajlović nedavno je objavio autobiografiju ‘Igra života‘. Druga je to njegova autobiografska knjiga nakon ‘Božije levice‘, objavljene 2007.

Već u toj prvoj šokirao je najboljeg prijatelja iz djetinjstva, a danas hrvatskog redatelja, scentarista producenta Stipu Majića Pipea. Naime, optužio ga je da mu je minirao kuću i propucao fotografiju na kojoj je nogometaš s bratom.

U drugoj ide korak dalje, te Majića optužuje da mu je potjerao roditelje iz Vukovara i da mu je rekao kako Srbin ne može dobiti piće u Majićevom lokalu.

“Dakle, ponavlja se ista priča, ali s novim kvalifikacijama. Šokirao sam se. Mihajlović me je već prije par godina optužio, odnosno pokušao okaljati s tom gnjusnom izmišljotinom da sam mu minirao kuću i propucao fotografiju na kojoj je on s bratom, kako je objavio u svojoj knjizi ‘Božija levica’. To sam demantirao i u srpskim medijima. No tada mi se nije dalo ulaziti u neke polemike i mislio sam da je ta priča gotova. Pustio sam to. A onda su se pojavile nove lažne optužbe. Tužit ću ga za klevetu”, kaže ovaj vukovarski branitelj za Jutarnji list.

Majić tvrdi kako Mihajlović tu priču pušta kako bi opravdao prijateljstvo s ratnim zločincem Arkanom.

“Treba opravdati prijateljstvo s ratnim zločincem. Ne znam zašto je sad upetljao svoje roditelje koji su me obožavali jer sam Mihi na neki način bio idol. Nisam ih ja istjerao iz Vukovara, nego on sam! To može posvjedočiti njegov rođeni bratić jer su se Mihini roditelji nalazili u kući kod njega kad je Miha nazvao oca Bogdana i izderao mu se u telefonsku slušalicu: ‘Slušaj me dobro što ti govorim. Odmah se spremite i napustite Vukovar. Naređujem ti’. To je bilo početkom srpnja. Nema mi druge nego to riješiti sudskim putem.”

“Zapravo, to sam mu prvi put ‘pustio’ u ime druženja u mladosti. Mislio sam, možda momčiću to treba, da pokaže svoju muškost ili srpstvo jer je dijete iz miješanog braka. Ali nakon što sam nedavno vidio njegovu fotku gdje stoji zagrljen s ratnim zločincem Arkanom i izjavljuje da mu je taj ratni zločinac idol, okrenuo sam ploču. Ne volim rat, miroljubiv sam.”

“Da me Miha nazvao i zamolio da pomognem njegovim roditeljima da sigurno izađu iz Vukovara, svakako bih to učinio. Ali kao što sam i rekao, sami su otišli, bez ikakvih problema. Ja sam pomogao nekoliko prijatelja srpske nacionalnosti koji nisu htjeli ostati u Vukovaru”, ističe Majić.