OPET ŽESTOKI UDAR NA MODRIĆA! Najboljeg igrača svijeta tjeraju iz Reala, a navijači su ovaj put pretjerali!

Real Madrid nastradao je po prvi put otkako se Zinedine Zidane vratio na klupu. U je u 30. kolu Primere kod Valencije izgubio s 2:1, a može se reći kako su još dobro i prošli s obzirom na to kakvu su bljedunjavu utakmicu odigrali.

Nakon utakmice prvi se na udaru našao, što je nekako bilo i za očekivati, najbolji igrač svijeta i najpoznatiji igrač Real Madrida, Luka Modrić. Modrić nije odigrao dobru utakmicu, kao niti cijela njegova momčad, a američki ESPN je to svakako naglasio.

“Modrić je bio potpuno zakočen u sredini krezubog Reala, nemoćnog spriječiti Valenciju. Potpuno ga je zasjenio igrač utakmice Dani Parejo i to je radio tijekom cijelog meča. Najnižu točku Modrić je dosegnuo na početku drugog poluvremena, kada je čistu loptu poslao u aut. Trudio se, ali potreban mu je dug ljetni odmor”, piše to ESPN.

Međutim, puno su žešći bili navijači.

“Očajne, očajne partije Luke Modrića jedne za drugom. Nitko to ne vidi, svi samo krive Kroosa, jeste li slijepi ili”? “Treba ga što prije prodati i dovesti pravog veznjaka”, “Žao mi je što moram reći, ali mislim da je vrijeme da Modrić zaradi pokoju kritiku. Nije u stanju predvoditi momčad protiv Valencije, a može trčati 300 minuta na Svjetskom prvenstvu”, “Idite u kantu za smeće i pogledajte je li tamo Luka Modrić”, “Modrić mora u mirovinu”, samo su neki od komentara s Twittera.

