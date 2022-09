OPET SE ‘ZAPALILO’ U BiH: ‘Gotovi ste ako to napravite’, sve izazvala jedna utakmica

Napeto je ovih dana na sportskoj sceni u Bosni i Hercegovini. Prvo su u fokusu bile tenzije između Srba i Bošnjaka u priči u kojoj se u fokusu našla Jasna Sliško, izbornica ženske reprezentacije BiH u uzrastu do 14 godina, zbog optužbi sa srpske strane da mlade igračice pritišće i psihološki maltretira po nacionalnoj osnovi. Potom je još malo ‘vatre’ dodao Jusuf Nurkić, velika košarkaška zvijezda BiH, s riječima da u momčadi imaju tri Bosanca, tri Hercegovca i trojicu za koje ne zna kako da ih nazove, što je izazvalo reakcije u Srbiji. Sada je u fokusu nova priča, ovog puta nogometna, zbog prijateljske utakmice koju bi trebala igrati reprezentacija BiH.

Predviđeno je da u prijateljskom susretu protivnik bude Rusija, a ako ne bude povlačenja takve odluke koju su već donijeli u nogometnom savezu BiH, ta utakmica na rasporedu je 19. studenog u Sankt Peterburgu. Dogodit će se koji dan prije početka Svjetskog prvenstva u Kataru, na kojem ni BiH ni Rusija neće biti u akciji.

Ovakva prijateljska utakmica nije naišla na negativnu reakciju UEFA-e iako je Rusija i dalje pod sportskim sankcijama koje protiv nje drži i krovna europska nogometna organizacija. UEFA pod svojom ingerencijom nema prijateljske utakmice, već samo svoja službena natjecanja, a u BiH je stigla reakcija da se u krovnoj europskoj nogometnoj organizaciji ne protive igranju susreta s reprezentacijom zemlje koja je pod sankcijama. No, to ne znači da situacija nije napeta.





Politička stranka u napadu

U BiH se odvija rasprava o ovoj odluci, a u toj raspravi, svoje snažno protivljenje je javno izrazila politička stranka naziva Naša stranka, sa sjedištem u Sarajevu. Poruka u smjeru vodećih ljudi nogometnog saveza BiH je da bi odigravanje prijateljske utakmice protiv Rusije za njih moglo značiti da će biti gotovi na pozicijama koje drže.

”Ako se odluče igrati ovu utakmicu, vodstvu nogometnog saveza poručujemo da je to i kraj njihovih karijera. Za to ćemo se pobrinuti od listopada’, upozorava Naša stranka koja, ipak, takve stvari ne može raditi sama. Ne smije to niti vlast jer bi smjenjivanje vodećih ljudi saveza političkom odlukom izazvalo reakciju koju bi imale FIFA i UEFA – zbog miješanja politike u sport.

Dužnosnik objasnio odluku

Zašto se igra prijateljska utakmica protiv Rusije? Jedan od sudionika sastanka na kojem se odlučivalo bio je Fuad Čolpa, predstavnik nogometnog saveza Kantona Sarajevo, čiji se glas za odigravanje ovog susreta pokazao presudnim na sjednici Odbora za hitnost nogometnog saveza BiH. Kako donosi Sportsport.ba, Čolpa je pobornik stava da se sportska scena i ruska agresija na Ukrajinu ne bi trebali miješati. ‘Glasao sam za sport, nogometaši nisu krivi za agresiju Rusije na Ukrajinu’, rekao je ovaj dužnosnik o prijateljskoj utakmici koja je u BiH dobila podršku ljudi koji odlučuju.









Ima i zabrinutih reakcija

Prijateljska utakmica nije izazvala samo političku reakciju koju je imala stranka sa sjedištem u Sarajevu. Javljaju se i navijači i drugi pratitelji zbivanja u BiH, a u njihovim reakcijama, ima i onih koje upozoravaju da nastup protiv momčadi države koja je pod sankcijama, makar u prijateljskoj utakmici, nije normalna stvar.

‘Dal’ ste normalni?’, napisao je na Twitteru Dragan Bursać, suradnik nekoliko medija u BiH i u susjedstvu, ističući odluku o odigravanju utakmice s kojom se ne slaže. Na to je stiglo puno reakcija koje se također protive nastupu protiv Rusije u prijateljskoj utakmici koja bi trebala biti odigrana u Sankt Peterburgu.

Inicijativa da se ovakav susret dogodi stigla je iz Rusije, s ponudom koju je BiH dobila za prijateljski susret, a nakon što je ponuda prihvaćena, čini se da se sprema susret koji je izazvao ‘buru’ – osim ako u međuvremenu ne dođe do preokreta zbog negativnih reakcija koje već odjekuju.