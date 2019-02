OPET PREDSJEDNIK? Evo tko se uključuje u utrku za čelnog čovjeka Hajduka! Bivši je, ali zadovoljava sve preduvjete

Autor: Dnevno.hr

Nakon što su u javnost procurila tri imena izglednih kandidata za novog predsjednika, pojavilo se još jedno

Kao što je u ponedjeljak najavio predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović, Hajduk je samo dan nakon što je Jasmin Huljaj napustio funkciju predsjednika kluba raspisao natječaj za njegova nasljednika.

Da će Hajduk brzo dobiti novog šefa Uprave najbolje govori podatak da je natječaj otvoren samo do 26. veljače do kada se primaju prijave. Razgovori s kandidatima će se provesti najkasnije u roku od osam dana od zaključenja natječaja.

Uz imena Zorana Mamića, sina vlasnika Tommyja i bliskog suradnika Našeg Hajduka, Borisa Lalovca, bivšeg ministara financija i velikog navijača Hajduka te Igora Garača, ekonomista iz Zagreba pojavilo se još jedno, na Poljudu dobro poznato ime.

Riječ o Marinu Brbiću. Dobro je poznato kako se nikad nije pomirio sa svojom smijenom koja je opravdana “nedostatkom vizije” i “željom za iskorakom”, a isto tako svi znaju kako on dobro zna kako je to biti na čelu Hajduka. Na kraju dana, bio je na toj funkciji u jednom od najtežih perioda Hajduka u recentnijoj povijesti.

Danas je privatnom biznisu vjerojatno mu se ne bi bio problem osloboditi obveza, a sigurno bi ga motiviralo i to što bi dobio priliku završiti posao. Javio se lani i na natječaj za NO Hajduka kada ga je spriječilo to što je prije šest godina svjesno napravio prekršaj vezan uz zaštitarsku službu samo kako bi Hajduk mogao odigrati utakmicu. Taj teret više ne nosi na leđima pa se očekuje da se još jednom aktivira.