OPET ĆE IH BITI NEMOGUĆE POBIJEDITI! Gorica je hit i neće plesati samo jedno ljeto, to je sad sigurno

Autor: Dnevno.hr

Nogometaši Gorice u utorak su odigrali prvu pripremnu utakmicu pred skori početak nove sezone. Nisu zbog nevremena prije nekoliko dana mogli igrati protiv momčadi Hrvatske udruge nogometni sindikat, odnosno protiv igrača koji su se u HUNS-u okupili na ljetnom kampu za igrače bez ugovora. Nema veze, otišli su u Švedsku i sučelili se s trenutačno vodećom momčadi švedskog prvenstva, ekipom Malmoa. Odigrali su sjajno – završilo je remijem 1:1.

Trener Sergej Jakirović isprobao je pojačanje u stoperskom redu, Maksa Juraja Čelića (23), donedavnog igrača Kurilovca na Juraja Spudića (20) na desnom boku te mladog Hrvoja Babeca (19), nekadašnjeg člana Metza na probi u Gorici. Ostali dio momčadi činili su starosjedioci (Kahlina na golu, Špičić, Jovičić, Maslowski, Lovrić, Dvorneković, Zwolinski, Ndiaye).

Gorica je povela nakon pola sata igre i to usred dominacije domaćina. Spudić je lažnjakom izbacio svog čuvara i poslao centaršut kojeg je glavom u gol pospremio Zwolinski. Do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao. U nastavku je Jakirović zamijenio svih 11 igrača, dok je Malmö nastavio s početnom momčadi i izjednačio. Slična akcija kao kod gola Gorice dogodila se u 72. minuti, samo u režiji domaćina. ubacio je Rosenberg, a glavom je zabio Antonsson. Domaći su do kraja utakmice imali inicijativu, ali nisu zabili pobjedonosni gol.

Gorica je na odličan način započela pripremne utakmice koje nastavlja 29. lipnja u Brežicama gdje igraju protiv Radničkog iz Niša.