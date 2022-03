OPASNA ‘NAGAZNA MINA’ ZA HAJDUK: Livaja i ekipa mogli bi se naći pod paljbom ako kapituliraju

Autor: G.I.Š.

Svakom prosječnom navijaču Hajduka sigurno je već navrh glave spoznaja kako klub iz Splita nije osvojio naslov prvaka već 17. godina, a zadnji trofej u grad podno Marjana došao je prije punih devet godina.

I svake sezone navijači Hajduka se nadaju kako je to njihova sezona, kroz Poljud promarširale su desetine trenera i stotine igrača, no pomaka na bolje nije bile do ove sezone.

I napokon nakon toliko dugo čekanja i gledanja u leđa, ne samo Dinamu nego i Rijeci i Osijeku, Hajduk je na krilima navijača ovu sezonu je do sada odradio onako kako dolikuje “majstorima s mora”.

Pojačanja i očekivanja

Kada se nakon jesenskog dijela prvenstva vidjelo kako kadar s kojim raspolaže Hajduk može konkurirati za naslov, krenulo je pojačavanje momčadi u svi dijelovima.

Prvo su dovedeni Dino Mikanović i Lukas Grgić kao pojačanja u obrani i sredini terena, da bi poslije došao i Portugalac Ferro i kao šlag na tortu Nikola Kalinić.

Kako se vidi čelnici Hajduka ciljano su pojačali momčad na svakom dijelu terena i tako stavili Hajduk u ravnopravan položaj u utrci za naslov i Kup Hrvatske.

Pukovnik ili pokojnik

Naravno u temperamentom Splitu navijači su doveli atmosferu do usijanja odmah na početku proljetnog dijela, i sve je izgledalo idilično do Rijeke, kada je torpediran bili brod na Poljudu.

Ne možemo reći kako je Hajduk ispao iz utrke za naslov, ali sve realno sagledavši nekako ove godine Osijek se čini kao najbolja oklada, no dosta će i ovisiti o odgođenom derbiju između Dinama i Hajduka.

Da nije sve tako crno ipak su pokazali igrači sinoć plasmanom u finale Kupa pobjedom protiv Gorice, ali kup je kup, a naslov je naslov, i mala će biti utjeha ako Hajduk ove godine osvoji utješnu nagradu.

Hajdukovo biti ili ne biti je gostovanje kod probuđene Istre, a ako se s tog gostovanja ne vrate s pobjedom, naslov će biti opet izvan ruke, a kako će tada reagirati Torcida teško je za predvidjeti.