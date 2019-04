OPAKA ‘BOLEST’ KOJU MLADI NOGOMETAŠI NE MOGU PREBOLJETI! Što se događa s trojicom najtalentiranijih mladih Hrvata?

Ovo je kratka priča o tri hrvatska mlada nogometna dragulja koja su zapela u europskim pustopoljinama, s malim šansama da se izvuku. Neospornog, ma i raskošnog telanta doživljavaju sudbinu mnogih naših igrača koji su također prerano otišli u nogometni svijet, sjetimo se samo vratara Delača koji je krenuo za Chelsea, Vučevića u Barceloni… Ma, ima bezbroj primjera.

Andrija Balić, Alen Halilović i Ante Čorić tri su odlična nogometaša koji su praktički kao tinejdžeri otišli iz svojih klubova. Ne samo zaslugom roditelja već i klubova koji su pošto-poto htjeli odmah zaraditi, a ni oni s mladim i neiskusnim razmišljanjem bili su uvjereni da se mogu nositi sa surovim profesionalizmom. Dakako da nisu bili u pravu, pojeo ih je nogometni mrak, izvlače ih tek nastupi u mladoj reprezentaciji, no i tamo kad stignu izvan natjecateljske forme su i vidi se da nazaduju, čak i ne stagniraju. A otišli su kako bi napredovali, ne samo zaradili.

Počnimo s Andrijom Balićem. Nogomet je počeo trenirati u Dugopolju da bi 2007. godine prešao u omladinsku školu Hajduka. Za prvu momčad je debitirao kod trenera Igora Tudora 14. travnja 2014. na utakmici sa Splitom ulaskom s klupe u 75. minuti. Nastupao je za sve mlade reprezentativne kategorije, od U14 do U19. U sezoni 2014/15 istaknuo se kao jedna od najvećih nada hrvatskog nogometa. Okretan je, snažan i ima dobar pregled igre što ga je učinilo i miljenikom Torcide, a i prvotimcem Hajduka. Prirodna pozicija mu je napadački vezni ili polušpica, no snalazi se i u zadnjoj liniji. Pe je kao takav u u zimskom prijelaznom roku u 2015/16 prešao u talijanskog prvoligaša Udinese. Potpisao je na četiri i pol godine sa Udineseom. Baliću je godišnja plaća 240.000 eura, a može računati i na dodatne bonuse ako bude redovito nastupao. No, on uopće ne igra. Spada u onu skupinu, TNT skupinu; trenira – ne igra – trenira.

Balić je član mlade hrvatske reprezentacije koja će ovoga ljeta igrati na Europskom prvenstvu u Italiji i San Marinu, a nastupao je i za sve mlađe kategorije, skupivši preko 30 utakmica. Više nego u zadnjih pet godina u prvenstvima Hrvatske i Italije. U Udinese su ga odlučili zato poslati na posudbu, u nizozemsku Fortunu Sittard. Ali, ni tu ne igra. Govorilo se čak i o posudbi prema matičnom Hajduku.

Ništa bolje nije niti s Alenom Halilovićem. On je počeo trenirati nogomet u Nogometnoj školi Dinama gdje je prošao sve dobne kategorija. Halilović je sezone 2011/12 nastupao za kadete Dinama, a u lipnju 2012. godine sudjelovao je na Međunarodnom turniru Mladen Ramljak kao najmlađi igrač u redovima ‘modre’ momčadi, a od početka sezone 2012/2013 nastupao je za juniore Dinama. Krajem lipnja 2012. godine Halilović je potpisao profesionalni ugovor za Dinamo, a prvi seniorski nastup upisao je 29. rujna 2012. godine na stadionu Maksimir, u vječnom derbiju, protiv splitskog Hajduka. Još 27. ožujka 2014. godine Barcelona je postigla sporazum s Dinamom za Halilovića te će se on pridružio Barceloni u srpnju 2014. godine. Halilović je potpisao petogodišnji ugovor. Debitirao je za Barcelonu protiv Recreativa u prijateljskoj utakmici 19. srpnja 2014. godine, a prva službena utakmica za prvu momčad bila mu je u osmini finala Kupu Kralja, 15. siječnja 2015. godine, u gostujućoj pobjedi 4-0 protiv Elchea. No, nije se dokazao na treninzima pa je u ljeto 2015. godine Halilović poslan iz Barcelone u Sporting Gijón na jednogodišnju posudbu. Za Sporting iz Gijóna je postigao tri pogotka u 32 utakmice u La Ligi.

Barcelona ga se odlučila prodati, pa je 21. srpnja 2016. postao novi član njemačkog prvoligaša HSV-a s kojim je potpisao ugovor na četiri godine. Vrijednost transfera je iznosila pet milijuna eura, a Barcelona je objavila kako je zadržala mogućnost otkupa Halilovićeva ugovora za dvije sezone za 10 milijuna eura. Od toga nije bilo ništa. U HSV-u je svega postigao jedan pogodak u DFB-Pokalu, a u Bundesligi nastupio je u šest utakmica skupivši ukupno 137 minuta. Posljednji nastup imao je još u listopadu 2016. u porazu od frankfurtskog Eintrachta 3-0. Opet je morao na posudbu…

U siječnju 2017. je Halilović posuđen španjolskom Las Palmasu. U Gran Canariji je se pridružio hrvatskom napadaču Marku Livaji. U 20. kolu španjolske lige je Halilović debitirao u utakmici protiv Valencije. Quique Setién je dao priliku hrvatskom veznjaku u zadnjih 20 minuta susreta na Estadio de Gran Canaria. Ali, ni tu nije zadovoljio, pa je potkraj siječnja otišao u Standard iz Liegea, a kada ga je trener Michel Preud’homme gurnuo u momčad u završnici derbija protiv Anderlechta tek nekoliko dana nakon dolaska u Belgiju, činilo se da dolaze za bivšeg igrača Dinama, Barcelone, Sportinga i HSV-a bolji dani. Nažalost, to se nije dogodilo. Halilović je u sljedećih pet utakmica nastavio biti igrač koji dobiva tek zadnjih deset ili dvadeset minuta na travnjaku.

Sad krećemo prema Rimu gdje živi, ali malo igra bivši Dinamovac Ante Čorić. Ante je svoju nogometnu karijeru počeo sa pet godina u Hrvatskom Dragovoljcu. Nakon četiri provedene godine u Dragovoljcu, Ante odlazi u drugi gradski klub, u Zagreb u kojem ostaje 3 sezone. Ukazala se prigoda i 2009. Ante prelazi u redove austrijskog prvoligaša Red Bull Salzburg. U ljeto 2013. Ante nije mogao odbit poziv u omladinski pogon zagrebačkog Dinama. Za seniore Dinama, Ante je debitirao 16. travnja 2014. godine protiv Splita ušavši u igru u 69. minuti umjesto portugalca Ive Pinta. Svoj prvi službeni gol za Dinamo je zabio 10. svibnja 2014. u porazu protiv pulske Istre. Iako još niti punoljetan Ante je postajao sve važniji igrač prve momčadi modrih, a upravo je na svoj 18. rođendan u Maksimiru potpisao novi ugovor s Dinamom. Za prvu momčad odigrao je ukupno 143 službene utakmice. U dresu Dinama postigao je 23 pogotka, a dva puta igrao je grupnu fazu Lige prvaka. S modrim je klubom Ćorić osvojio četiri naslova prvaka i dvije titule pobjednika Kupa, a 2017. godine osvojio je nagradu za nadu godine. Sportske novine Gazzetta dello Sport uvrstile su ga u najboljih 30 mladih igrača Europe, kao i Tuttosport koji ga je nominirao za jednog od najboljih mladih europskih igrača. Naposljetku, Čorić krajem svibnja 2018. godine potpisuje za talijansku Romu sve do 2023. godine.

Prošlo je eto godinu dana Roma drži tek šesto mjesto na ljestvici, a Ćorića nema u planovima novog trenera Claudija Ranierija. Do svog odlaska u Romu Ćorić je skupio 143 službena natjecateljska nastupa za Dinamo pa i četiri nastupa za A reprezentaciju Hrvatske. No otkako je otišao u Italiju, od moguće pedesetak utakmica utakmice za Romu odigrao je tek tri. Strašno za mladog igrača. Sjdi na klupi, ali i to zbog činjenica da kod Talijana na klupi može biti prijavljeno čak 12 igrača.

Dakle, tri hrvatska dragulja valjaju se u nogometnom blatu, hoće li ih tko primjetiti, izvaditi, očistiti i unovčiti?