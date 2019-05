‘ONI SU IDIOTI, NE SMIJEMO IM TO DOPUŠTATI!’ Legenda hrvatskog nogometa zagrmila na one kojima nije mjesto u nogometu

Autor: Dnevno.hr

Nema u nogometu mjesta za rasizam. Barem ga ne bi smjelo biti. I radi se na tome da ga ne bude. Međutim, izdvojeni incidenti u kojima se vrijeđaju tamnoputi nogometaš i dalje postoje. Najnoviji primjer je onaj iz ožujka, kada su na kvalifikacijskom susretu za EURO 2020. godine u Podgorici crnogorski navijači izvikivali pogrdne riječi prema engleskim igračima. Na meti rasista našli su se Raheem Sterling, Callum Hudson-Odoi i Danny Rose koji je pretrpio najviše uvreda.

O svemu se oglasio i legendarni Zvonimir Boban koji je danas savjetnik predsjednika Fife Giannija Infantina. Naš bivši kapetan priznao je da se svjetska nogometna organizacija nije dovoljno borila s problemom rasizma, no najavio je i da će se ubuduće to promijeniti.

“To je strašno. Kažemo da takve stvari ne toleriramo, da su to idioti… No, ništa nismo poduzeli. To je Fifin problem. Poduzet ćemo određene mjere i to ćemo implementirati u propise. Fifa će svake godine sve više ići u pravom smjeru”, rekao je Boban.

Boban ne podržava ideju da igrači napuštaju travnjak nakon što ih se uvrijedi.

“Ne želimo uznemiriti 99 posto ljudi na stadionima. Najgore je da se nogomet ne igra. Kad se dogodi rasistički ispad, imamo pravilo od tri koraka”, rekao je Boban koji nije precizirao o čemu se radi, ali je dodao:

“Postoji vlast izvan nogometa koja bi trebala pomoći u rješavanju ovoga problema.”

Na kraju je dao i konkretne mjere.

“Te idiote možemo identificirati kamerom. Ti ljudi moraju završiti tamo gdje im je mjesto”, rekao je Boban.