ONI ĆE PREDVODITI NOVU GENERACIJU VATRENIH: ‘Imamo hrpu talenata, a jedan igrač već je sada klasa!’

Autor: E. G.

Marko Mlinarić i Zlatko Kranjčar razgovarali su s novinarima Sportskih novosti o najtalentiranijem dvojcu mlade reprezentacije koji čine Nikola Vlašić i Josip Brekalo. Jedan je hajdukovac, drugi dinamovac, no to im ne smeta da pokažu kako su u paru trenutno ponajbolji naši mladi nogometaši i vjerojatno će u budućnosti biti temelj seniorske reprezentacije.

Mlinarić kaže da je bitno kako će se dalje odvijati karijere kad je riječ o minutaži, ne samo te dvojice.

“Glavna je stvar, kada se radi o nadogradnji karijere, činjenica koliku će minutažu imati u svojim klubovima. To je krucijalno, o tome sve ovisi. Evo, recimo, kad se radi o ovoj našoj reprezentaciji koja je igrala na Euru, moram reći da je bilo previše marketinga kad se radi o nekim igračima. Jer mnogi nisu imali pravu minutažu u svojim klubovima, pa i nisu mogli biti bolji. I onda se mi pitamo – pa kako to, zašto smo uzeli samo jedan bod? Nisu svi naši mladi reprezentativci baš za najvišu razinu kao što su to, recimo, Vlašić i Brekalo. Recimo, ni Brekalo nije imao pravu minutažu, ali on je posebna klasa. No, on mora igrati sljedeće sezone, imati punu minutažu.”

Kranjčara ne zabrinjava budućnost Vatrenih, pa čak ni podbačaj na ovom turniru:

“Kostur ove mlade vrste svakako će igrati u Vatrenima, nema tu nikakve sumnje, nikakve dvojbe. Konačno, pogledajte one dvije generacije koje su također nastupale na europskim prvenstvima. Na Euru 2000. generacija Pletikose, Tudora, Bišćana, Šerića, Miladina, Leke, Šokote, Vranješa, Balabana također je uzela samo bod, a ti dečki su kasnije imali prave karijere. Četiri godine poslije momčad u kojoj su bili Srna, Carević, Eduardo, Kranjčar, Pranjić, Babić ponovno je bila posljednja u skupini, a opet su momci kasnije postali etablirani nogometaši. Vlašić, Brekalo, Moro, Sosa, Benković, Katić, Kalaica, Majer, Ivanušec… Svi su oni talentirani.”