ON VIČE, A NITKO GA NE ČUJE! ‘Ovo je karta budućnosti Pepa Guardiole, tko je ne razumije – nema mu pomoći!’

Talijani su se raspisali o jednoj mogućnosti na vrhu nogometnog tržišta, čiji je dio rezerviran za transfere trenera. Ima li primamljivijeg čovjeka od Pepa Guardiole? Naravno da nema. Gdje god dođe, u Španjolsku, Njemačku ili Englesku – uzme trofej. Uzme brdo trofeja, bolje rečeno. Svom trolistu uspjeha Katalonac želi pridodati i četvrtu zemlju. Gazzetta piše da je to Italija i da ga raširenih ruku već čekaju u talijanskom prvaku Juventusu. Pogotovo sad, kada je Max Allegri bivši i kad se traži trener koji će prema novim trofejima povesti Cristiana Ronalda, Marija Mandžukića i ostatak bijelo-crne squadre.

Gazzetta je išla toliko daleko da su se u javnosti već pojavili i detalji Guardiolina ugovora. Navodno je sve spremno za potpisivanje papira koji će mu u sljedeće četiri godine jamčiti 24 milijuna eura po sezoni. Papiri su trebali biti potpisani 4. lipnja, a deset dana poslije, Pep je trebao službeno biti predstavljen u torinskom klubu. Pišemo u ovakvoj formi jer je sada izgledno da do toga svega neće doći i da će aktualni osvajač trostruke krune u Engleskoj ostati na klupi Manchester Cityja.

“Pep je naš trener i želi ostati s nama. Ni on ne može razumjeti kako ga nitko ne čuje. U cijeloj ovoj priči nema ničeg istinitog”, naglasio je Alberto Galassi, član uprave Cityja u izjavi za talijanski Sky.

Potom je detaljnije objasnio.

“Prvo, ozbiljan klub bi u ovakvim situacijama morao kontaktirati drugi klub pa je nezamislivo da je City nesvjestan Guardioline navodne prezentacije u roku od samo nekoliko dana. Nema nikakvih osnova u cijeloj toj priči. I ne razumijemo zašto bismo po milijunti put morali intervenirati i reći da Guardiola ne želi otići iz Manchester Cityja, kada to uopće nije upitno”, nastavlja Galassi.

