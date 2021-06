ON NIJE ZAKAZAO NA EURU: Velikani ganjaju sjajnog Hrvata, u igri novi klub

Autor: I.K.

Nikola Vlašić je na Europskom prvenstvu koje je završeno za Hrvatsku igrao dobro u dvije utakmice u kojima je krenuo od prve minute, u posljednjem kolu prvog kruga protiv Škotske i u osmini finala protiv Španjolske. Protiv Škota je bio i strijelac prvog gola na utakmici u hrvatskoj pobjedi s 3:1, a učinak koji je imao pojačao je priče da bi mogao napustiti redove CSKA Moskve.

Vlašić je u moskovskom klubu prvo zaigrao na posudbi iz Evertona u sezoni 2018./19., a zatim je u ljeto 2019. postao igrač pod ugovorom koji ga veže do ljeta ’24. godine. S obzirom na to da je jedan od najboljih igrača ruskog prvenstva, CSKA bi volio zadržati hrvatskog reprezentativca, no to bi mogle poljuljati ponude sa zapada Europe.

Prije Eura, u Rusiji je u prvom planu bila informacija o mogućem Vlašićevom povratku u Everton. Stiglo je objašnjenje da klub iz Liverpoola ima pravo otkupa ugovora hrvatskog reprezentativca ako želi isplatiti iznos koji nije bio objavljen, no zanimanje ne staje na toj priči s Evertonom.

Milan pokazuje zanimanje

S obzirom na to da je u dresu CSKA pokazao puno, nova prilika u jakoj konkurenciji u engleskom Premiershipu možda bi bila primamljiva za Vlašića, ali to nije jedina zvučna opcija koja se otvara. Zanimljiva informacija stigla je iz Italije, gdje je interes za hrvatskog reprezentativca pokazao Milan, koji već ima Antu Rebića.

La Gazzetta dello Sport objavila je da se Milan već bacio na posao u ovom potencijalnom transferu. Hoće li u crveno-crnom milanskom dresu zaigrati još jedan hrvatski reprezentativac, diktirat će mogućnost da talijanski klub plati koliko CSKA želi.

Moskovljani traže 30 milijuna

Po informaciji iz Italije, CSKA za Vlašićevo puštanje želi odštetu od 30 milijuna eura. Ta svota je trenutna vrijednost hrvatskog reprezentativnog aduta na nogometnom tržištu po procjeni Transfermarkta.

Moskovljani su u ljeto 2019. doveli Vlašića iz Evertona plativši gotovo dvostruko manju odštetu, u iznosu od 15,7 milijuna eura.