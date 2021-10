ON NE MOŽE BEZ SKANDALA: Nakon grickanja nožnih noktiju kćeri, u krilu mu je nepoznata plavuša!

Legendarni vezni igrač Manchester Uniteda i Engleske, Paul Scholes, opet je u centru pozornosti.

Nakon što je nedavno grickao nokte na nogama svojoj kćeri, ovaj puta je uhvaćen kako se zabavlja s nepoznatom djevojkom.

Portal ‘The Sun’ došao je u posjed videozapisa na kojem se vidi kako Scholes sjedi na stolici, dok mu nepoznata plavuša pleše u krilu.

“Scholes je sjedio i plavuša mu je prišla te mu počela plesati u krilu. Nije se mogao ‘obraniti’, dirao ju je posvuda. Djevojka je sjedila u baru cijelu noć te samo prišla bivšem nogometašu”, navodi Sun.

I bet Scholesy‘s been asking to bite her toe nails off for her…

Football legend Paul Scholes gets touchy-feely during very public lap dance https://t.co/6ebanlkWN9

— Cam Hunter 🇬🇧 (@HunterCameron01) October 31, 2021