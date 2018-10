ON JE OZBILJAN!? Rakitić pronašao nevjerojatnu izliku za Barcin crni niz

Autor: Hina

Teško je povjerovati da ovo koristi kao opravdanje

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić vjeruje kako će s Barcelonom u srijedu pobijediti Tottenham u Londonu čime bi se momčad vratila na pravi put nakon tri uzastopne prvenstvene utakmice bez pobjede.

„Ovo nam je jako bitna utakmica. Moramo pobijediti kako bi se stvari vratile u normalu, kako bi smo popravili ono što je bilo loše“, rekao je 30-godišnji vezni igrač uoči utakmice drugog kola Lige prvaka.

Barcelona je u prvom kolu pobijedila s 4-0 nizozemski PSV, no nakon posljednjih prvenstvenih susreta nad momčadi se nadvila sumnja. Barca je odigrala 2-2 s Gironom, izgubila s 2-1 od Leganésa te remizirala 1-1 s Athletic Bilbaom.

“Imamo veliku želju odigrati dobru utakmicu protiv Tottenhama i doći do tri boda. Važno je da i u obrani i napadu izgledamo kao momčad, da stvorimo snažan blok, da izgledamo poput uhodanog stroja“, rekao je Rakitić dodavši da su u posljednjih desetak dana odigrali puno utakmica pa da nema dovoljno odmora za potpuni oporavak.

„No važno je što svaka četiri dana imamo novu priliku za popraviti stvari. Posljednji rezultati nisu bili onakvi kakve smo očekivali pa sada dolazimo s velikom željom da odigramo pravu utakmicu. Svi smo svjesni što znači igrati na Wembleyu. To nam je dodatni poticaj. Nadam se da će to biti ta utakmica kojom ćemo preokrenuti situaciju i opet krenuti s pobjedama“, rekao je Rakitić.

Napadač Luis Suárez rekao je poslije remija s Athleticom kako stav igrača na terenu nije pravi.

„Govoriti tako je normalno kada tek izađeš s terena vruć. Falilo nam je više od samog stava. Nisu to bile dobre utakmice u posljednje vrijeme ali niti tako loše da bi nas se sada gađalo smećem. Potrebno je biti samokritičan i pokušati ispraviti stvari. Vjerujem da ćemo to već sutra protiv Tottenhama napraviti“, napomenuo je hrvatski vezni igrač.

Rakitić je ljetos imao manje odmora jer je s Hrvatskom igrao finale Svjetskog prvenstva no ne smatra se umornim.

„Naravno da bih volio imati dodatnih tjedan odmora jer volim svoju obitelj no također sam imao veliku želju opet zaigrati nogomet. U tim zadnjim utakmicama problem je bio što su i protivnici pružili dobru igru“, rekao je.

Rakitić je nedavno zatražio od Barcelone novi, financijski bolji ugovor no klupski predsjednik Josep Maria Bartomeu je rekao kako ove godine povećanje njegove plaće ne ulazi u proračun pa će to razmotriti slijedeće sezone.

„Ja sam ostao u Barceloni jer osjećam ovaj grb i navijače. Predsjednik i klub me poznaju jako dobro. Pozovu li me, dobro. Ne pozovu li me, opet dobro. Znaju da ovdje uživam na treninzima i utakmicama“, reako je Rakitić. „Želim uvijek igrati, što je više moguće, te osvojiti sve trofeje s Barcelonom“, zaključio je.