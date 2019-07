Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

ON JE NOVO DINAMOVO POJAČANJE? Ime je sasvim slučajno procurilo u javnost, a prezime nam itekako zvuči poznato

Autor: Dnevno.hr

Dinamo se polako “pakira” za natrag. Moravske Toplice završit će u nedjelju svoju ovogodišnju ulogu domaćina priprema hrvatskih prvaka. Preostaje još samo danas (12 sati) odigrati posljednju utakmicu protiv ruskog Orenburga i – put pod noge.

Pojačanja? Ivo Pinto! Zasad je to jedini pravi odgovor na sve ono što se tiče rubrike “došli” u ovoljetnom prijelaznom roku. Nestrpljivi su i novinari i navijači i svi oni koji prate rad modrog kolektiva. Nenad Bjelica kaže – bez žurbe. Znate onu staru – radije ćemo dovesti neko ime i prezime i za mjesec dana, a ne hrpu promašaja danas.

Tako bi zaista moglo biti. Prvo treba popuniti tog famoznog lijevog braniča. Bilo je opcija, još uvijek se žali za BiH-reprezentativcem Eldarom Čivićem koji je na putu iz Praga (Sparta) za Zagreb, ostao u Mađarskoj i potpisao za Ferencvaros. Nekoliko dana kasnije “ispalo” je novo ime – Souleyman Doumbia.

Putem svakoraznih kanala to je ime vani, radi se o uskoro 23-godišnjem članu francuskog Rennesa. On je prošao omladinsku školu velikog PSG-a u kojem je bio od 2009. do 2016. godine. Tada je ostvario transfer u talijanski Bari, a u Rennes je došao prošle zime, za tri milijuna eura koliko su Francuzi platili švicarskom Grasshopperu.

Trenutno se s reprezentacijom Obale Bjelokosti za koju je debitirao sredinom lipnja u prijateljskom susretu protiv Ugande nalazi na afričkom Kupu nacija. Tamo njegove “slonove” u ponedjeljak čeka dvoboj osmine finala protiv Malija, pa je jasno da se Doumbia ni u slučaju potpisa ugovora neće moći odmah staviti na raspolaganje Nenadu Bjelici.

Problem bi mogle predstavljati još čak dvije stvari. Prva je – tržišna vrijednost. Ona se procjenjuje na tri milijuna eura koliko je Rennes uostalom i platio Grasshoppersu za transfer u siječnju ove godine. Tako da – teško je da će ga se pustiti za manje… Druga otegotna okolnost je činjenica da Doumbia ima ugovor s Rennesom do ljeta 2022. godine, Dinamo stoga razmatra opciju jednogodišnje posudbe uz pravo kupnje.