‘ON JE DOBAR KAO KRUH’ MIHAJLOVIĆ JE OBOŽAVAO HAJDUKOVU LEGENDU: Igrač Zvezde udario je Hajdukovca, a Mihajlović je branio slavnog Splićanina

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Malo tko je tako osebujan i ostavio takav trag u hrvatskom nogometu kao što je to napravio Hajdukov velikan, Stanko “Špaco” Poklepović. Preminuo je na današnji dan 2018. u 81. godini.

Dugo se mučio sa zdravstvenim problemima, ali svo to vrijeme ostao je optimist i simbol nekog prošlog, sretnijeg Hajduka. Do posljednjeg daha on je živio Hajduk, a njegovim odlaskom, otišao je i posljednji istinski sljedbenik barbe Luke Kaliterne.

Rođen je u Splitu 19. travnja 1938. godine. Kao igrač nastupao je za RNK Split i Jadran iz Kaštel Sućurca, a trenersku karijeru započeo je u Hajdukovim juniorima. Bio je blizak suradnik najpoznatijeg hrvatskog trenera Tomislava Ivića. Uveo je mnoge novine u proces treniranja. Prvu Hajdukovu momčad vodio je od 1984. do 1986. godine, nakon toga Budućnost iz Titograda od 1987. do 1989. godine, a potom banjalučki Borac od 1989. do 1990. godine. Slijedi treniranje Apoela iz Nikozije da bi 1991. godine ponovno preuzeo treniranje Hajduka s kojim 1992. godine osvaja prvo prvenstvo Hrvatske i superkup. U sezoni 1992./93., u kojoj je Hajduk osvojio prvi Kup Hrvatske u jednom dijelu vodio ga je i Poklepović.





Istinski velikan

“Pitam ja Ahmada što je to penetracija, a on me u čudu gleda. Objasnim mu da je to kad penis ulazi u vaginu, a kad sam ga upitao što je to ekstaza pola svlačionice palo je po podu od smijeha. Ja sam trener odgojitelj, govorim im o svemu, pa i o seksu”, jedna je od legendarnih izjava Šjor Špace.

Zanimljivu anegdotu s njim ispričao je nedavno preminuli Siniša Mihajlović. Hajduk je 1991. gostovao u Beogradu kod Crvene zvezde, a nakon jednog grubog prekršaja Bijelih nastao je kaos i došlo je do fizičkog okršaja u kojem je stradao Poklepović. Zvezdin igrač, Dragiša Binić, nasrnuo je na Poklepovića, koji je ubrzo pao na travnjak, a razlog je tek kasnije otkrio Siniša Mihajlović u razgovoru s Binićem za dokumentarni film “Hajdukov ratni trofej”.

Mihajlović je svog suigrača pitao zašto je udario Poklepovića kada je on ‘dobar kao kruh’. Ovaj mu je na to ogovorio: “Kakvog Poklepovića? Udario sam Skoblara jer nas je provocirao na utakmici na kojoj je Hajduk osvojio Kup”. Mihajlović mu je nakon toga objasnio da je Skoblar u međuvremenu smijenjen te da je udario pogrešnog čovjeka.

Od lipnja 1992. do travnja 1993. godine izbornik je hrvatske reprezentacije. Od 1994. do 1995. godine izbornik je reprezentacije Irana. Šjor Špaco jedan je od najvećih trenera koja je Hrvatska ikad imala te svojom karizmom i znanjem fali hrvatskom nogometu.