ON JE BIO PELEOVA ‘MRAČNA TAJNA’: Dobio je 33 godine zatvora, ali je ipak bio njegov sin

Pele je kraj svojeg života proveo u bolnici okružen djecom, koje je imao sedmero, a jedan od njih sin iz prvog braka Edinho imao je dosta uspješnu karijeru kao golman, ali još uspješniju u krijumčarenju droge.

Edinho je branio u Santosu, Peleovom klubu u kojem je stasao i kojem se uvijek vračao, ali nikada nije izašao iz sjene oca pa je svoje talente počeo koristiti na nelegalan način.

