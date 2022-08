OMRAŽENI TRENER JOŠ NIJE PAO, ALI PRIJETI MU OPASNI HAJDUK: Livaja i ekipa žele uzdrmati Maksimir, ali Dinamo ima jaki adut!

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred nama je najveći hrvatski sportski derbi. Dinamo i Hajduk uspješno su prošli treća pretkola svojih euro natjecanja te su se pripremili za najveći derbi.

Dinamo je uvjerljivo izbacio bugarski Ludogorec. Iako su u jednom trenutku imali i 3 igrača više Modri nisu jurišali te su na kraju zadovoljili s pobjedom od 4:2 odnosno sveukupnih 6:3.

Javnost kao da je nezadovoljna tom pobjedom Dinama pa su na trupe Ante Čačića stavljen ponovno pritisak. Dokaz je to koliko ljudi očekuju puno od Dinama. Od prvaka Hrvatska se više ne očekuje samo da pobjeđuje nego da i igra lijepo.





Očekuje nas dobar derbi

Činjenica je da Dinamo od dolaska Čačića ne dominira i da nije toliko uvjerljiv kao što smo navikli, ali činjenica je i da Ante Čačić nije izgubio još nijednu utakmicu. Štoviše, Dinamo je u nizu od 14 utakmica bez poraza što je samo jedna utakmica do izjednačenja rekorda koji drži Bjelica iz sezone 18/19 kada je došao na 15. Upravo tu 15. Čačić će loviti protiv Hajduka.

Za razliku od Bjelice, Čačiću se puno toga zamjera. Bjelica je u Dinamu donio renesansu, vratio je navijače na tribine, a Dinamo je dominirao. Čačić ima problema s povjerenjem jer Modri nisu toliko dominantni. Mučili su se protiv Lokomotive i Gorice krajem prošle sezone, a ove godine jedva su se izvukli protiv Škupija te u prvom susretu protiv Ludgoreca, a Varaždin se pokazao kao nezgodan.

Pitanje je zašto forsira Roberta Ljubičića na lijevom beku. Argument da s njim na beku nisu izgubili još nijedan susret je valjan, ali ima i drugu stranu medalje. Ljubičić se ne može postaviti, nema taj automatizam kao ni kretnje beka te je jasno da često u obrani ispada. Za sada Dinamo to još nije koštalo jer nisu igrali protiv dovoljno opasnog protivnika. Hajduk to nije znao koristiti u superkupu, a Ludgorec je ‘ubijao’ Dinamo po toj strani, ali su sreća, Josip Mišić, stoperi i Livaković svojim intervencijama spasili Dinamo.

Bočkaj bi trebao biti rješenje za Hajduk. Jasno je da Drmić u boljoj formi od Petkovića i trebao bi igrati od prve minute jer je to i zaslužio. Špikić si je kupio mjesto u prvih 11, a pitanje tko će krenuti Baturina koji je srušio Hajduku u zadnjem kolu prošle sezone ili Ivanušec koji još nije ušao u formu i kao da je postao enigma.

Hajduk puca od samopouzdanja

Dok Čačić nije u potpunosti odlučio svojih prvih 11, Hajduk već je. Razlog tomu je što Hajduk nema toliko opcija kao Dinamo, ali bez obzira na to Hajduk ima kvalitetnu ekipu. Nisu ni oni briljirali ove sezone. U superkupu Dinamo ih je pregazio u drugom djelu i samo ih je Lovre Kalinić držao do penala. Mladi Sentić ih je spasio u Varaždinu s nekoliko odličnih obrana, a tamo je doktorski rad položio Marko Livaja.

Njegova dva dodira bila su dovoljna za dva gola i tri boda u susretu u kojem je Hajduk bio grozan. Livaja je najbolji igrač lige i čovjek koji jednim dodirom može odlučiti derbi. Samo trenutak nepažnje obrane Dinama bit će mu dovoljan da zaprijeti Livakoviću. Velika borba bit će na sredini terena. Hajduk je tu bitku uvelike izgubio u superkupu. Grgić, Krovinović i Vuković nisu imali prevelike šanse protiv Ademija Mišića te Baturine koji je kasnije ušao.









Hajduk je velikih problema imao i kada se Petković spuštao po loptu i dijelio lopte u prostor prema Drmiću. Hajduk će se uzdati i u Meljnjaka. Bude li startao Moharami splitska momčad bi tu mogla imati velike šanse. Dinamov Iranac često se previše zaigra u napadu pa izgubi snage u obrani, a Melnjak je u napadu nemilosrdan, što je i Vitorija dobro upoznala.

Dinamo se mora trgnuti mora biti na onoj razini kao na drugom poluvremenu superkupa gdje su pokorili sredinu i kroz dubinske lopte ubijali Hajduk. Gosti će u subotu pokušati brzim tranzicijama preko Melnjaka, te Sahitija i Biuka probiti strane, a onda tražiti Livaju unutar 16 metara koji onda dalje odlučuje hoće li sam završiti akciju ili će je nastaviti dalje.

Moglo bi se dogoditi da gledamo uspavanku od derbija jer obje ekipe čekaju europske izazove, ali nadajmo se spektaklu. Pobjedi li Dinamo bit će to radi pobjede u sredini terena i konačno uspješne realizacije koja je jako falila u superkupu. Dinamo možda dočeka one poznate eksplozije Petkovića i Oršića za tri boda. Kod Hajduka sve ovisi koliko će im Dinamo dopustiti. Zatvore li Modri sredinu, Hajduku jedino ostaje čekanje magije Marka Livaje. Dočeka li on ne pažnju obrane, Hajduk bi mogao slaviti.









Pred nama je prvi veliki derbi i nadajmo se kako ćemo gledati utakmicu dostojnu očekivanja.