Olujni vjetar skoro ubio reprezentativca: ‘Bilo je zastrašujuće, prevario je smrt’

Autor: Ivor Krapac

Hirovito vrijeme vlada središnjom Europom i Hrvatskom, a opasno je i nešto zapadnije, s pričom koja dolazi iz Engleske. U njoj se našao jedan tamošnji nogometni reprezentativac, Liverpoolov desni bek Trent Alexander-Arnold, koji se našao usred drame zbog oluje u engleskom okrugu Cheshire.

Drama se odvijala zbog vjetra koji je podignula oluja Babet. Do sada je donijela i ljudske žrtve, zasad s troje smrtno stradalih u Engleskoj, a Alexander-Arnold je smrt izbjegao u sretnim okolnostima.





U blizini mjesta kojim je engleski reprezentativac prolazio na cesti pao je masivni električni stup, visok oko 12 metara i težine oko pola tone. Stup je srušio vjetar koji je puhao oko 113 kilometara na sat, a masivna konstrukcija pala je pred automobilom koji je bio ispred Alexander-Arnoldovog.

Nekoliko metara od katastrofe

Engleski reprezentativac bio je nekoliko metara od katastrofe, a još veću dramu prošao je vozač iz automobila ispred njega. Obojica su prošli bez ozljeda, izašli su iz svojih vozila i popričali.

🚨 Trent Alexander-Arnold narrowly avoids crash while out driving in Storm Babet as 40ft pylon falls down in 70mph windshttps://t.co/7hov46Fpih — Mail Sport (@MailSport) October 20, 2023

Jedan izvor je za The Sun rekao kako se sve odvilo u samo nekoliko trenutaka.

“Vjetar je bio tako snažan da je odjednom samo ‘razvalio’ stup. Bilo je stvarno zastrašujuće, čudo je da nitko nije ozlijeđen. Moglo se lako dogoditi da ovo nekog ubije”, ispričao je izvor britanskog lista.









“Kakve su šanse da se nešto ovakvo dogodi? Alexander-Arnold mora imati osjećaj kao da je prevario smrt”, nastavio je čovjek.

“Nekoliko sekundi kasnije se moglo dogoditi da probije kroz njegovo vjetrobransko staklo. A few seconds later and it could have gone through his windscreen. Bilo je baš opasno tamo vani”, dodao je izvor The Suna.

