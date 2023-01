OLMO SE NAKLONIO GVARDIOLU: ‘Ne vidim njegove limite’, UEFA Jošku posvetila video

Bili su suigrači u Dinamu, skoro su bili suigrači u reprezentaciji, a sad već skoro dvije godine zajedno igraju u RB Leipzigu, koji očito nema namjeru prodavati svoje ponajbolje igrače ove zime.

Naravno riječ je o Daniju Olmu, koji je postao jedan od glavnih igrača Furije, a u intervju njemačkom Bildu pričao je o potencijalnom transferu i o Jošku Gvardiolu.

“Ugovor mi traje do 2024. godine i sada ne razmišljam o tome. Mislim samo o sljedećim utakmicama. Imamo tri natjecanja pred nama. Stvari se u nogometu brzo odvijaju i stalno mijenjaju. Imam agenta koji brine o tome, a moj fokus je na nogometu”, rekao je Olmo pa naglasio kako bi se vratio u domovinu:

“Volio bih se jednog dana vratiti u Španjolsku. To bi bilo sjajno. To je moja zemlja, moja liga, obitelj mi živi tamo. No, nisam vezan samo za Španjolsku”, govori Dani.

Dani Olmo: “Barça? I played there for six years when I was young. It will always be home to me.“

His contract at Leipzig expires next summer 👀 pic.twitter.com/2aSIOANxQz

— TalkFCB © (@talkfcb_) January 9, 2023