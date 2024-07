Olimpijske igre pamte ludi dvoboj reprezentacija dvojice komunističkih diktatora

Autor: GIŠ

Htjeli mi to priznati ili ne, sport i politika oduvijek idu ruku pod ruku, pobjednici se slave kao nacionalni heroji, dok su gubitnici znali proživljavati teške trenutke, naročito u doba dok su još dijelom Europe vladali diktatori. Vrijeme je to nakon drugog Svjetskog rata, a na političkoj karti Starog kontinenta dolazi do prevrata, bolje rečeno razlaza na osovini Staljin – Tito.

U takvom ozračju bile su na redu druge Olimpijske igre nakon rata, a na njima su se susrele reprezentacije raspalih komunističkih država, SSSR-a i Jugoslavije, dok kroničari zapravo tu utakmicu smatraju ratom na terenu između bivših prijatelja Josefa Staljina i Josipa Broza. Poprište Igara je u Finskoj, a jedna i druga reprezentacija bile su svjesne kako je ova utakmica više od utakmice.

U povijest ovaj dvoboj ušao je pod nazivom ‘Drama u Tampereu’, utakmica osmine finala olimpijskog turnira Jugoslavija – SSSR ili kako je još mnogi vole nazivati ‘nogometni duel Tito – Staljin’. Za jednog i drugog pobjeda je bila imperativ u toj utakmici pa su tako igrači jedne i druge reprezentacije bili izuzetno nervozni na dan meča.

Teško breme

Utakmica je igrana 20. srpnja 1952. godine na Gradskom stadionu Ratina u Tempereu, a stadion je bio premali za sve znatiželjnike, koji su mahom došli navijati za Jugoslaviju. Po pričama u svlačionicama jedne i druge momčadi bili su ambasadori u Finskoj, drugovi u dugim crnim kožnim kaputima, a SSSR i Jugoslavija bili su tada na rubu rata.

Stizalo je i puno telegrama potpore za reprezentaciju Jugoslavije, a jedan je poslao i Tito. “Nama su se noge odsjekle. Sad ti igraj kad ti Tito šalje telegram”, sjetio se tog trenutka legendarni Vladimir Beara. Veliki ruski igrač Leonid Ivanov se sjeća kako mu je jedan igrač potišteno rekao: “Leonide, mi smo danas gladijatori. Igra se do smrti”, dok je Zlatko Čajkovski rekao suigračima: “Danas za ljude kod kuće postajemo ili heroji ili kukavice”, eto u kakvo je ozračju među igračima igrana utakmica.









Utakmica je bila više nego luda, Jugoslavija je do 75. minute vodila s 5:1, da bi oda SSSR izjednačio na 5:5, jer su po priznanjima nekih strahovali i za vlastite živote ako izgube. “Bojali smo se rezultata i šta će biti sa nama. I zaigrali smo kao ludi. Iznad svojih mogućnosti”, iskreno je rekao Igor Neto nakon utakmice, a Bobek je na kraju izjavio: “Samo smo čekali kraj. Strah nas je bilo da ne izgubimo. Bili smo potpuno prazni. Nisam mogao ni disati a kamoli trčati. Psihički potpuno prazan.”

Velika pobjeda









No po tadašnjim pravilima utakmica se morala ponoviti pa su 22. srpnja reprezentacije opet istrčale na teren, a Staljin je prije utakmice reprezentativcima SSSR-a poslao poruku “Od Jugoslavena se ne smije izgubiti.”

Sovjeti su krenuli kao ludi i poveli 1:0, ali na kraju Jugoslavija je pobijedila 3:1 i došla do finala, gdje ih je porazila Mađarska ‘Laka konjica’. Po povratku u Jugoslaviju Tito je dao svako članu reprezentacije 100 tisuća američkih dolara, neki su mogli karijeru i nastaviti u inozemstvu, dok su predstavnici SSSR-a prošli puno gore.

Partija je bila toliko razočarana da je raspustila nogometnu reprezentaciju i klub koji je davao najviše igrača CDKA, sadašnjeg CSKA, nogometaši su raseljeni po raznim klubovima, treneri su prebačeni u niželigaške klubove, a Vsevolod Bobrov je o tome rekao: “Bili smo taoci situacije i jednog napetog vremena.”