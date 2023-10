Okršaj bivših hrvatskih izbornika pripao iskusnijem Biliću

Početak tjedna rezerviran je za kup utakmice diljem nogometnog svijeta pa su se tako u Sudijskoj Arabiji u osmini finala tamošnjeg kup natjecanja sastali klubovi bivših hrvatskih izbornika.

Al Fetah Igora Bišćana i Al Shabab Slavena Bilića susreli su se u osmini finala Kupa Saudijske Arabije, a pobjednik je nakon produžetaka bio Al Shabab iskusnijeg Bilića.

Susret je počeo dobro za igrače Igora Bišćana, Al Fetah poveo je u 24. minuti golom Cristiana Tella i domaćini su otišli na odmor s prednošću od 1:0.

Preokret Bilića

No u drugom poluvremenu prvo je izjednačio belgijski napadač u redovima Al Shababa Yannick Carrasco u 59. minuti, a do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao te su momčadi otišle u produžetke.

11 games 🏟️

23 points 📈

Al-Fateh has their 2nd best start to a season in Saudi Pro League.

They have 23 points in 11 games & are currently 4th in the table.

They won their last 5 league games in a row.









Slaven Bilic is doing a great job 👏 pic.twitter.com/vthaCS0sDd

— Saudi Foot (@SaudiFootPlus) October 31, 2023