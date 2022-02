OKO SOKOLOVO PRIMIJETILO: Osijek dao neregularan gol, Dinamu progledali kroz prste

Večeras je u HTV-ovoj emisiji Stadion ponovno gostovao sudac Marijo Strahonja u rezimiranju suđenja kao “Oko sokolovo”, a naveo je neke situacije o kojima će se još pričati.

Kao prvo ono što je zamjetno je jako dugo provjeravanje VAR sobe, a najviše se odnosilo na provjeru gola Šibenika protiv Rijeke koja je trajala skoro osam minuta. Strahonja je rekao kako to mora biti brže pošto sada dolazi 12 presudnih kola, ali isto tako je naglasio kako presuda mora biti sigurna.

Strahonja je što se tiče utakmice u Zagrebu između Dinama i Lokomotive imao samo jednu zamjerku, a ta je da glavni sudac pred kraj prvog poluvremena nije isključio Lauritsena zbog prekršaja, kojim je trebao dobiti drugi žuti.

Ispravni penali

Jednako tako Strahonja je mišljenja kako je Osijek do pobjede u Istri došao nakon zaleđa, koje je i dokazano u emisiji, ali je jednako tako naglasio da je to sucu bilo teško za vidjeti isto kao i VAR sobi.

Za oba jedanaesterca za Hajduk protiv Hrvatskog dragovoljca Strahonja je rekao kako su ispravno dosuđena te da je kod prvog evidentno igranje rukom, dok je kod drugog obrambeni igrač koljenom sapleo napadača.

