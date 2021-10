OKO NJE SE PLETU RAZNE PRIČE! Evo tko je kontroverzna pala ‘vladarica’ nogometa u susjedstvu

Jedan od velikih klubova iz Bosne i Hercegovine, koji je i jedan od dva kluba iz te bivše jugoslovenske republike osvojio naslov u raspaloj državi, Sarajevo, već je pet godina pod palicom direktorice Sabrine Buljubašić.

Ova bivša prevoditeljica ima jedan nevjerojatan put, kako je iz pozicije osobe zadužene za prevođenje završila kao direktor kluba iz glavnog grada BiH.

Kako legenda kaže da je Sabrina Buljubašić nekada sredinom lipnja 2016. godine otputovala s Ken Choom u Čapljinu kao prevoditeljica, a vratila se dva dana kasnije kao direktorica FK Sarajevo.

Od volonterke do direktora

Sabrina je sredinom prošlog desetljeća stigla u SFK 2000 na poziciju lijevog bočnog i volontirala je u administraciji FK Sarajevo, a onda je počela raditi na poslovima prevođenja s engleskog jezika i u manje od pet godina sudjelovala je u dvije prodaje kluba.

Njena priča počinje 2016. godine kada je Vincent Tan donirao je novce za obnovu bolnice u BiH i na svečanoj akademiji bio je i Ken Cho, a iz Sarajeva je stigao Edis Kusturica koji je poveo i prevoditelja Sabrinu Buljubašić. Dan kasnije, Buljubašić je prevodila i na sjednici UO FK Sarajevo u sarajevskom hotelu Bristol, da bi manje od 24 sata kasnije zaposlenici kluba bili obaviješteni da će Dinu Selimovića na poziciji direktora kluba zamijeniti nitko drugi do Sabrina Buljubašić.

Što se dešavalo u ta dva, za budućnost kluba presudna, dana i na koji način je Buljubašić stekla neograničeno povjerenje Vincenta Tana ostatće upisano kao jedna od najvećih tajni u povijest Sarajeva.

Čudni poslovi i prijatelji

Uloženo povjerenje kontroverzna direktorica opravdala je u narednih pet godina u kojima je Vincent Tan uspio prodati većinu upravljačkih prava svom poslovnom partneru iz Vijetnama, Nguyen Hoai Namu za 12 milijuna dolara, da bi nešto kasnije ista prava otkupio nazad, prema dostupnim informacijama – za 1 euro.

Angažman Sabrine Buljubašić nije se dobro završio ni za Edisa Kusturicu kojeg je vrlo brzo po njenom dolasku zamijenio do tada anonimac u svijetu sporta, Makedonac Valentin Ilievski.

Kontroverze u susjedstvu je pratio i izbora suradnika tijekom cijelog njenog mandata u FK Sarajevo. Na pozicijama su se redovno smjenjivali njeni prijatelji i prijateljice ili prijatelji njenih prijatelja ranije nepovezani sa sportom ili s FK Sarajevo, vrlo često s adresom stanovanja van BiH i uglavnom potpuno odani onom tko ih je za poziciju preporučio, čak i kada su po poziciji bili iznad direktorice, pišu mediji u susjedstvu.

Novi i stari investitor

Nguyen Hoai Nam izjavio je da nije bio zadovoljan izostankom podrške drugih investitora, te činjenicom da sam snosi sve troškove ekipe koji su iz godine u godinu rasli te su zapravo vratili klub Tanu.

Način na koji je odrađen povratak kluba u vlasništvo Vincenta Tana i ulazak novog igrača Ismira Mirvića obavijen je tajnom, ali je pokrenuo novo poglavlje u FK Sarajevo, ali konce izgleda kako neće i dalje vući Sabrina Buljubašić, koja je danas razriješena dužnosti.

Also congratulations to Sabrina Buljubasic. She is a great professional who I admire a lot. Proud of being her friend. pic.twitter.com/Qw0PvSDYLj

— Manuel Illanes (@manuelillanesb) May 20, 2019