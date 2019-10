(FOTO) OKO DVIJE TISUĆE NAVIJAČA BODRIT ĆE DINAMO: Domaćin nije mogao napuniti stadion, ne doživljava Hrvate baš ozbiljno!

Očekuje se oko dvije tisuće Dinamovih navijača na Ettihadu, stadionu Manchester Cityja na kojem će se večeras sučeliti Manchester City i Dinamo. Domaćin je osigurao za gostujuće navijače više od dvije i pol tisuća ulaznica, po gradu se vide velike skupine navijača iz Hrvatske, a mnogi su išli i u razgledavanje čuvenog Old Trafforda, stadiona Manchester Uniteda, znanog kao “teatar snova”. Na kojem je Dinamo prije 20 godina baš u Ligi prvaka odigrao 0-0 s tada moćnim Unitedom.

Večeras bi trebalo biti teže, ali i slađe. No, koliko se domaćini boje Idnamo i koliko im je to neatraktivan suparnik svjedoči i činjenica da ne očekuju do kraja napunjen stadion, niti su sve ulaznice prodane. Podcjenjivački, tipično engleski!

Glavna zanimacija naših navijača jest obilaženje pubova u središtu Manchestera, iako su cijene piva kud i kamo već enego kod nas pivo teče u potocima!