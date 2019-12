OGORČEN TRENER HAJDUKA: ‘Nisam osjetio dobrodošlicu, a što sam tražio nisam dobio i opet smo bili dobri’

Hajduk u nedjelju dočekuje Istru (17.30), a u petak je prigodan sastanak s novinarima ima trener Hajduka Damir Burić Šolta. Velimo sastanak, makar je to bila press konferencija, ali sve skupa nalikovalo je na Burićev oproštaj s novinarima… I s Hajdukom.

Zna li Burić nešto što javnost ne zna? Je li mu već spremljen otkaz? Saznati ćemo uskoro, ako je suditi po njegovom ponašanju . Jest. Nije bježao ni od konkretnih optužbi…

“Pravu šansu u Hajduku nikad nisam dobio, bez obzira na pobjede. Ja nisam osjetio dobrodošlicu, a vi ste vidjeli momčad koja je bila prva. Pored svega je bilo bušenje na sve strane. Ja sam to prihvatio kao normalno i tako ću nastaviti. Tko me bušio? Ne bih u detalje, vi znate sve. Tko je to i odakle je to”!

Imao je dugu priču…

“Ja sam profesionalac, radim svoj posao, bez obzira na sve komentare. Meni je totalni fokus na momčad, rad, to se neće mijenjati. To mi još više daje motivacije da izdržim sve i pokažem momcima kako se s tim nositi”.

Objašnjavao je:

“Bili smo prvi na ljestvici, pobijedili Dinamo, što nitko nije očekivao. Vrlo malo golova smo primali, jako puno golova davali. Jedinu molbu koju sam imao; dovedite mi napadača i da odradimo pripreme. Nijedno od toga nisam dobio. Kreirali smo bezbroj šansi, nedostajao nam je napadač. Onog trenutka kada se dogodi da nam nedostaju tri glavna obrambena, tri glavna veznjaka, tri glavna u ofenzivi, to nitko ne može nadoknaditi. Mi smo momčad u stvaranju. Ljubić se etablirao, Juranović reprezentativac, Ismajli najbolji defenzivac Albanije, Nejašmić je u reprezentaciji, Čolina u reprezentaciji…

Nastavio je ispovjed u tužnom tonu:

“Nemam nikakve potrebe ovo govoriti. Najvažnije mi je da istina izađe na vidjelo, da izađe ono što je, a ne što nije. Ovo što sam doživio ovdje u šest mjeseci nisam doživio u trideset godina karijere. Bio sam trener u Bundesligi, vodio klub u Bundesligi, bio sam na klupi u Ligi prvaka. Ne znam kada ćete opet imati trenera koji se može time pohvaliti. Ovim putem želim vam ugodan dan”!

No, pomalo je iznenađujuće bilo što je i suce vidio kao krivce za stanje u Hajdukovoj momčadi i za svoju situaciju:

“Imali smo dosta peha, nesreće. Koliko smo imali sreće u prvom dijelu protiv Dinama u Zagrebu toliko smo imali nesreće u drugim utakmicama. Mogli smo dobiti penal u Zaprešiću. U Gorici smo primili gol iz ofsajda. Negdje bod, dva, tri, pa ozljede… Nevolja ne dolazi sama, uhvatilo nas je sa svih strana. Ali mi se ne predajemo nikad, naša momčad uvijek daje sve. Nastavit ćemo tako i dalje, neke stvari ne možemo promijeniti”, pričao je Burić.

Na koncu je rekao da s Brbićem nije pričao o svojoj smjeni:

“Vjerujte mi, nije bilo nikakvih priča, razgovora. Predsjednik Brbić se očitovao, to je sve što je bilo. Ne znam tko dolazi”.