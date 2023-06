Oglasio se Igor Štimac oko slučaja Livaja: ‘Ovo što se dogodilo u Rijeci je rezultat niza propusta, pogrešaka…’

Autor: Gordan Ivan Šojat

Bura oko incidenta na treningu hrvatske nogometne reprezentacije se ne stišava, a oko svega se oglasio i bivši izbornik i igrač Hajduka Igor Štimac za Danas.hr.

“Prije svega, žao mi je Marka. To je prva stvar, a nosi i on svoj dio krivice. Međutim, rekao bih najmanje u ovoj situaciji, ovo što se dogodilo u Rijeci je rezultat niza propusta, pogrešaka, koje počinju prvenstveno s pogreškom u finalu kupa, gdje nisu pravovremeno reagirali, nakon Markove pogreške, i uzimanjem mikrofona, da ga se pravovremeno sankcionira, da ih prozove za ono što jedan profesionalac ne smije napraviti. To je bio uzrok ovoga što se dogodilo u Rijeci”, govori Štimac i nastavlja:

“Povlači se i pitanje odgovornosti čovjeka za sigurnost koji nije pravovremeno reagirao na prve uvrede koje su dolazile s tribina prema igraču. Šteta je što nije nitko od igrača prije samog Marka stao u zaštitu, nego je on trpio dok to nije eskaliralo do jedne mjere do koje nije mogao izdržat”, govori bivši izbornik.





Nisam volio šesti mjesec

Igor je priznao i kako nije iznenađen događajima na Rujevici:

“Pa da ti iskreno kažem, i nije baš. Mentalna zasićenost je sigurno prisutna kod svih. Ovo je najneugodniji mjesec za igranje nogometa ja to najbolje znam, jer se tada meni kao izborniku dogodila ona Škotska u Zagrebu. Ni kao igrač nisam volio taj šesti mjesec. Mnogi popucaju u tim trenucima”, rekao je Štimac i dodao:

“Stoga, nemojmo zatvoriti oči i pred odgovornošću vlade u onome što treba biti normalna granica ponašanja na sportskim borilištima. Predugo ova država trpi huliganizam, trpi uvrede i sve ono čemu nema mjesta na sportskim borilištima, a ni na benzinskim crpkama, ni na autoputu ni na svemu. Trebamo se i zapitat tko je taj roditelj ili nekolicina njih koji su djecu tamo doveli i tako se ispred te djece ponašali i pogrdno vikali prema Livaji”, mišljenja je izbornik Indije i zaključuje:

“Ne mislim, mislim da je njegova budućnost isključivo u njegovim rukama, Izbornik je pokazao da su vrata reprezentacije otvorena za one koji dobro igraju u klubovima, za koje smatra da reprezentaciji može pomoć. Nadam se da ćemo naučiti lekciju za sve što se dogodilo sada i svi naći sebe u tom nizu odgovornosti koju je potrebno imati kada je u pitanju donošenje odluka u pravo vrijeme”, rekao je. Nova sezona nosi nova nadanja, nove snove, a sigurno je da Markov san igranja u reprezentaciji nije završen s ovim”, zaključio je Igor Štimac