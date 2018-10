OGLASILI SE IZ ŠIROKOG BRIJEGA: Otkrili što im je sve Mamić obećao

Čini se da bez nogometa ne može

Javnost je zaintrigirala vijest o Mamićevom mogućem ulasku u nogometni klub Široki Brijeg, nakon njegovog posjeta kampu tog kluba. Još uvijek se ne zna točno kakvi su mu planovi i namjere, a situaciju su pokušali rasvjetliti iz samog kluba.

Medijima se obratio direktor kluba, Zoran Bubalo:

“Lijepo bi to bilo, ali to ne mogu potvrditi. Istina je da je Mamić posjetio klub i sa sportskim direktorom Daliborom Šilićem razgovarao prije svega o organizaciji naše utakmice s Dinamom 27. studenog u sklopu obilježavanja 70. obljetnice kluba. Naravno da se Mamić zanimao i za stanje u momčadi jer nam je pomogao u angažiranju trenera Goce Sedloskog. Bilo je nekih obećanja još ranije za pomoć u angažiranju igračkih pojačanja u zimskom prijelaznom roku i to je sve što mogu kazati”, kaže Bubalo za SN.