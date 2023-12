Odzvonilo jednom od najpoznatijih stadiona na svijetu? ‘Ma trebalo bi ga demolirati’

Nije tradicija uvijek sveta čak ni u obično tradicionalnoj Engleskoj, a u jednom takvom primjeru, uoči oproštaja od 2023. godine priča se o budućnosti tamošnjeg klupskog velikana Manchester Uniteda. Dio te priče je novo ulaganje britanskog multimilijardera Sir Jima Ratcliffea, s njegovim otkupom 25 posto dionica kluba, što ga je stajalo 1,25 milijardi eura, a povezano s time, tu su planovi za radove na Old Traffordu.

Dio tih planova je i – moguće uništenje legendarnog stadiona kakav se sada zna.

Umjesto toga, kako je objavio Daily Mail, moguća je gradnja sasvim novog stadiona umjesto sadašnjeg, legendarnog Old Trafforda.

The only renovations Old Trafford going to get under Radcliffe & Glazers a tik tok filter to try and upgrade it whilst Joel is there taking money out #GlazersOut pic.twitter.com/aYfZcZHNK7

— Red Realist 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#GlazersOut (@mufcredrealist) December 1, 2023