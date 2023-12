Odvratni stvor na utakmici Gvardiola i Kovačića, mnogi se pitaju odakle se pojavio

Manchester City i Sheffield United danas su igrali u 20. kolu engleskog Premiershipa, po očekivanju, slavio je City, a dok nije trajala akcija s loptom, ipak je bilo akcije na terenu, i to u izvedbi jednog štakora koji je trčao travnjakom.

Kako se ondje našao stvor kojeg ne bi bilo ugodno imati u kući, nije poznato, ali sve je bilo zabilježeno kamerom.

I to dosta precizno. Vidi se kako životinja trči i skače dok blizu nje gaze cipele, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

Kako je pokazala snimka, štakor je iskoristio priliku da se malo rastrči dok nije trajala akcija na terenu. Mimo akcije, privukao je pažnju, a sve se zbivalo u poslijepodnevu u kojem je domaća momčad uspješno obavila posao pred svojim navijačima.

City je slavio s nastupom Joška Gvardiola od početka do kraja utakmice i igranjem Matea Kovačića do 68. minute.

Strijelci su bili Rodri u 14. i Julian Alvarez u 61. minuti, a s dvije asistencije istaknuo se Phil Foden.

There is a rat on the pitch in the Etihad Stadium. 🐀 pic.twitter.com/O6r9Yyylac









— Football Talk (@FootballTalkHQ) December 30, 2023