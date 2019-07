ODVJETNIK ZDRAVKA MAMIĆA UVJEREN: “Nema ništa od izručenja”!

Zdravko Mamić zacijelo neće biti izručen Hrvatskoj. Kaže to njegov odvjetnik Zdravko TRajić.

On tvrdi kako tužiteljstvo BiH dijeli stav obrane da nema uvjeta za primjenu ugovora o izručenju jer je on potpisan 2012. godine, a počinjenje djela se dogodilo između 2004. i te 2012. godine”, rekao je Mamićev odvjetnik Zdravko Rajić nakon ročišta. Objasnio je da je sudac dao svoje mišljenje koje će potom ići do sudskog vijeća koje će onda, kroz desetak dana, donijeti odluku”.

Tužiteljstvo BiH tvrdi da nisu ispunjeni uvjeti da Zdravko Mamić bude izručen Hrvatskoj. Tužiteljica Gordana Bosiljčić izjavila je da je od 32 kaznena djela za koja se Mamić tereti samo sedam počinjeno nakon potpisanog Ugovora o izručenju državljana BiH i Hrvatske, javlja Dnevni Avaz.

Ugovor je potpisan u studenom 2012., a stupio je na snagu 2014. Godine. Bosiljčić je dodala da je po članu 40. Zakona o međunarodno-pravnoj pomoći jasno da BiH ne izručuje svoje državljane te da se ovaj Ugovor ne može retroaktivno primjenjivati.

Napomenula je kako nije ispunjen ni uvjet obostrane kažnjivosti po novoj optužnici koja tereti Mamića za izvlačenje novca iz Dinama. Mamićev advokat Rajić kazao je da je uvjeren da Mamić neće biti izručen Hrvatskoj.