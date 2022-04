ODVEO IH NA SP, A SAD MU ‘SAPUNAJU DASKU’ Ovo nije dobro za Hrvatsku

Sudbine izbornika ponekada nisu u skladu s njihovim s uspjesima s reprezentacijama, a nerijetko se dešava da trener plasira reprezentaciju na neko od prvenstava i onda dobije otkaz.

Upravo takav scenarij izgleda da čeka Vahida Halilhodžića s Marokom, kojeg je odveo na Svjetsko prvenstvo, ali se njegove metode ne sviđaju vlastodršcima u toj afričkoj zemlji.

Vaha je do sada vodio četiri reprezentacije do plasmana na SP, ali je samo s Alžirom uspio vidjeti veliku scenu, u dvije je dobio otkaz Obala Bjelokosti i Japan, a izgleda kako mu isti scenarij pripremaju i Marokanci.

Žele zvijezde

Halilhodžić je poznat po svojim metodama koji se ne sviđaju baš igračima, ali Vahin najveći grijeh što se tiče Maroka je to da je protjerao najveće zvijezde Hakima Ziyecha, Abderrazaka Hamdallaha i Noussaira Mazraouija.

Naravno navijači traže njihov povratak i odlazak Vahida s klupe, a predsjednik Nogometnog saveza Maroka dao je znakovitu izjavu:

“Vahid Halilhodžić ima podršku Nogometnog saveza Maroka. Ipak, ni on, kao ni ja ili bilo tko drugi nismo nedodirljivi i nezamjenjivi. Uvelike radimo na tome da se neki igrači vrate u reprezentaciju. Postoje problemi koji se mogu popraviti i bit će popravljeni kako bi se Mazraoui, Ziyech, Hamdallah i ostali vratili u reprezentaciju”, izjavio je predsjednik Nogometnog saveza Maroka Fouzija Lekjaa.

Vahid Halilhodžić has now qualified 3 African teams to the #FIFAWorldCup

Ivory Coast 🇨🇮 (2010)

Algeria 🇩🇿 (2014)

Morocco 🇲🇦 (2022)

Overall he's qualified 4 countries to the Mundial (Japan 🇯🇵 in 2018)#FIFAWorldCup | #WorldCup #royalsports pic.twitter.com/KAuwoi4N7R

— 𝙼𝚒𝚜𝚝𝚎𝚛 𝙱𝚘𝚊𝚍𝚞 (@MrBoadu) April 1, 2022