ODUŠEVIT ĆE VAS GESTA FRANCUSKOG REPREZENTATIVCA! Nećete vjerovati što je Kante napravio

Život ga je naučio skromnosti

Postoje ti neki nogometaši, koje ni sva zlata svijeta neće promijeniti i pretvoriti ih u “zvijezde”. Jedan od njih je i francuski reprezentativac N’Golo Kante, koji ima svako pravo hvaliti se svojim igračkim umijećem i imati visoko mišljenje o sebi, ali to ne radi.

Zapravo, genijalni veznjak Chelsea, toliko je skroman da se nakon pobjede nad Hrvatskom u finalu SP-a, sramio pitati suigrače da i njemu na trenutak daju da primi trofej svjetskog prvaka. Iako ga je među prvima trebao dobiti u ruke, jer je bio jedan od najvažnijih za francusku igru, Kante je smatrao da nije dostojan te počasti te je stajao u pozadini.

To je primijetio njegov suigrač Steven N’Zonzi, koji je nakon fotografiranja uzeo trofej i predao ga Kanteu, koji je sa strane čekao da dođe na red. Nastala je tada jedna od fotografija koja će ući u povijest i jedna od najvažnijih u Kanteovom životu. Dobio je trofej u ruke i kleknuo…

N’Golo Kante was too shy to ask to hold the World Cup trophy so Steven N’Zonzi forced him https://t.co/ub6kowm6f4 pic.twitter.com/H8snYkLvsi — African Weird (@african_weird) 10 September 2018

Kante je rijetkost u nogometnom svijetu, on dođe, obavi svoj posao, koji pritom neizmjerno voli i nastavi sa svojim životom. Nema tu istupa u medijima niti samohvale, njegova igra dovoljno govori za njega, a arogantnost i egoizam prepušta nekim drugim likovima. Ipak, ta povučenost odbila je Real Madrid, čiji šefovi su smatrali da je odličan nogometaš, ali da bez obzira na to, nikada ne bi postao zvijezda kluba i miljenik navijača.

Oni su priliku propustili, ali nije Leichester, kojeg je Kante kasnije doveo do naslova prvaka Engleske 2016. godine.

Skromni nogometaš sada je još jednom oduševio skomnošću. Naime, nakon što je Chelsea u subotu pobijedio Cardiff 4:1, Kante je zakasnio na vlak, kojim je trebao stići kući pa je odlučio otići do džamije na molitvu, kako bi skratio vrijeme. Tamo su ga prepoznali navijači, pretežno Arsenala, te su ga pozvali k sebi na večeru i druženje.

”Otišao sam u džamiju u subotu navečer, vidio sam ga i molili smo zajedno. Nauk Islama kaže da ako vidiš nekoga samoga, trebaš ga pozvati sebi doma. Moj brat i ja to smo napravili, a s su nama bili i neki naši prijatelji. Kante je na naše iznenađenje, pristao doći. Večerali smo, odigrali smo nekoliko partija na FIFA-i, sve nas je pobijedio, a onda smo svi skupa gledali Match of the Day. Večer je bila predivna.”

N’Golo Kante cements place as nicest man in football as he accepts dinner invite from fan… before they end up eating curry, playing FIFA and watching Chelsea on Match of the Day pic.twitter.com/SDGXrEuLTV — Lilian Chan (@bestgug) 18 September 2018

N’Golo Kante: Chelsea star eats curry and watches Match of the Day at fan’s house after mosque meeting https://t.co/H0J1Lu8ufr pic.twitter.com/uLTgSBIgu5 — brief london (@brieflondon) 18 September 2018

Inače, Kante je Malijac, a većinu djetinjstva skupljao je smeće, kao i za vrijeme Mundijala 1998. kada se zaljubio u nogomet. Dvadeset godina kasnije, postao je svjetski prvak, iako su mnogi sumnjali u njega i njegove sposobnosti jer je bio još jedan žgoljavi klinac, koji se pridružio niželigašu JS Suresnesu s velikim snovima o karijeri u profesionalnom nogometu.