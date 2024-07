Odrekao se milijuna zbog Hajduka, pljušte reakcije zbog Rakitića: ‘Nije ovo veće od Kranjčara’

Ivan Rakitić je novi igrač Hajduka, a prvi nastup u novom dresu mogao bi imati već sljedećeg tjedna u prvoj utakmici drugog pretkola Konferencijske lige protiv HB Torshavna. To će ponajprije ovisiti o odluci trenera Gennara Gattusa, no za mogući prvi nastup u četvrtak u 21 sat na Poljudu, treba proći i administrativni postupak kojim bi Rakitić bio dodan na inicijalni popis Hajdukovih igrača za europsku utakmicu.

U međuvremenu, poznato je da se Rakitić za dolazak u Hajduk odrekao puno novca. U saudijskom Al-Shababu imao je godišnji ugovor s plaćom od nešto više od 15 milijuna eura bruto, a po dolasku na Poljud, čeka ga puno manja plaća u neto iznosu.

Ona bi bila oko 600 tisuća eura, što će dijelom pokriti Hajduk, a dijelom sponzori u situaciji u kojoj je za Rakitića moguća i dodatna novčana nagrada. No, neće se to približiti iznosu koji je u ugovoru imao u klubu iz Saudijske Arabije. Na Poljud je ponajprije došao jer je izazov igranja u hrvatskom klubu nadmašio opciju zadržavanja na drugom kraju svijeta.

#Croatia vice-captain from Russia ’18 @ivanrakitic has signed for @hajduk – we wish him plenty of success in the new shirt and all the best as we can enjoy his masterclass in @SuperSportHNL! 🇭🇷💪🚀#Family #SuperSportHNL pic.twitter.com/QorRGNYsA0

— HNS (@HNS_CFF) July 21, 2024