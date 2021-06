ODREĐUJE LI MAMIĆ I DALIĆU TKO ĆE IGRATI!? Urlao je Maminjo i na bivšeg izbornika i to s tribina, je li ovo s Petkom njegovo maslo?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Teoretičari zavjere još uvijek smatraju da događaje u Dinamu, hrvatskoj reprezentaciji i Savezu usmjerava, kreirala ili barem kontrolira bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić.

Njegov dvadesetogodišnji rad u nogometu, s evidentnim kasnijim uspjesima i ranijim neuspjesima ispleo je mrežu kontakata, utjecaja i dugova s kojim se Zdravko Mamić i dan-danas može pristojno koristiti. I nije to ništa čudno, pod egidom – uzmi-daj-vrati – u nas se u nogometu rješava većina problema.

U brojnim objašnjenjima oko recentnih događaja u reprezentaciji ovih dana, napose oko nezadovoljstva Andreja Kramarića, mnogi vide i prste upravo Zdravka Mamića. Kako i zašto?

Forsiranje Brune Petkovića, ako je to uopće istina ili forsiranje, tumači se kao prisilno nametanje Dinamovog nogometaša na najvećem mogućem tržištu, kao što je naravno skorašnji Euro. Nastup Petkovića na europskoj smotri, a neka li bude i dobrih partija, praktički bi mu cijenu uvećao barem za duplo. Dakako, fina partija nije izvjesna, a moguća je samo ako igra, ako bude u prvoj momčadi.

Pa tako u ovoj kompliciranoj situaciji mnogi vide utjecaj Mamića na događaje i kadroviranja u reprezentaciji, makar je u sve ovo teško vjerovati.

Ali, da je Zdravko Mamić godinama žario i palio reprezentacijom, to nitko živ ne može osporiti. Mamić stariji je čak i svog zakletog neprijatelja Igora Štimca doveo na kormilo nacionalne nogometne vrste, ne iz prvog nego iz drugog pokušaja. Kod prvog pokušaja Štimcu je predložio način sastavljanje prve reprezentativne momčadi:

‘Osam tvojih i tri moja igrača!’

Sjetimo se samo postavljanja Ante Čačića na mjesto izbornika, taj izbor bio je isključivo Zdravkov. Još je u opticaju jedna zanimljiva fotografija. Na ogradi Rujevice koja dijeli tribinu od terena stoj Zdravko Mamić, pred njim je miran Ante Čačić. I da se razvidni vidjeti kako Mamić urla na Čačića.

Jednu stvar u cijeloj ovoj priči mnogi zaboravljaju. Dakle, neosporne su i znatne zasluge Zdravka Mamića za uzdizanje kvalitete nogometa u Hrvatskoj. Unatoč svim njegovim neugodnim verbalnim eskapadama i pravosudnim grijehovima.









On to i sam često govori…

Ipak, sve da je i tako na jednu stvar kao da se zaboravlja. Svi najveći uspjesi i hrvatske reprezentacije i Dinama dogodile su se u vremenu kada je Zdravko Mamić bio u bijegu u Bosni i Hercegovini.

On je bio odsutan u momentima najvećeg Dinama i najbolje Hrvatske.

To nije slučajno. Na već postavljen sustav, uz već maksimaliziranu kvalitetu i reprezentacije i Dinama dogodio se unutar istih – mir.

Zdravka Mamića nije bilo ni blizu kada je Hrvatska zamalo postala svjetskim prvakom, i kada je Dinamo u dvije sezone bio najugodnije iznenađenje europskih natjecanja.









Lako je reći zašto. Poznavajući temperament i karakter Zdravka Mamića svaki trener koji je mogao raditi bez njegovog direktnog nadzora, bez dolaska na trening, u svlačionicu ili neka je riječ o sastančenjima u uredu gdje je Zdravko pokazivao dominaciju, svoj je posao radio samostalno i u posvemašnjem miru.

Taj mir je osjetio i Nenad Bjelica i brat mu Zoran i Damir Krznar, ali i napose Zlatko Dalić.

Uostalom, prisjetimo se smo naprasnih trenerskih odlazaka iz Dinama, pa jedan trenerski velikan poput Vahida Halilhodžića doslovce pobjegao iz Dinama uz riječi: ‘Zamislite, on uđe u svlačionicu i pred igračima viče na mene.’

Da ne govorimo o ostalim trenerima, njima je Zdravko ulazio u svlačionicu kao u svoju spavaću sobu.

Dalić, Krznar, mlađi Mamić i Bjelica to, eto, nisu doživljavali. I tu zacijelo leži tajna njihovih uspjeha, bez obzira što su naslijedili sustav kojeg je Zdravko Mamić slagao. On bi to i prije slagao, da bi ga u naletima bijesa rastavljao na atome…

U recentnoj situaciji Zdravko Mamić se zacijelo silno trudi pokazati da se njegova riječ i čuje i sluša. Baš kao što nesumnjivo uživa u skandalu kojeg je pripravio hrvatskom pravosuđu.

Zaključujemo priču. Na osobnoj razini. Dobro poznajemo Dalića i uvjereni smo da mu Zdravko Mamić ne može ništa, kamoli određivati tko će igrati!