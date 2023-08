Odlazi miljenik Torcide: Na njegovom transferu Hajduk će lijepo zaraditi

Hajduk je odlično startao u novu sezonu, igrači Ivana Leke ostvarili su obje pobjede u derbijima protiv Dinama u Zagrebu i Rijeke na Poljudu, ali u njima nije sudjelovao Lukas Grgić, koji je prošle sezone bio neizostavan u sastavu.

Grgić je agresivni defanzivni veznjak, koji je trkom i srčanošću osvojio Poljudske tribine, no ove sezone za njega u prvih 11 nema mjesta te je odlučio otići.

Zadnjih nekoliko dana spominje se Grgićev povratak u Austriju, ali ne u LASK iz kojeg je došao u Hajduk, već u bečki Rapid.

Lukas Grgić will soon sign for SK Rapid Wien.

He is currently not with Hajduk and has left Poljud to finalise the transfer. Hajduk will receive €750k.

Grgić played 47 games for Hajduk, in which he scored two goals and got five assists.🚨 pic.twitter.com/tspbIJzL2S

— 🇭🇷 (@TheCroatianLad) August 3, 2023