ODGOVOR NA PITANJE KOJE JE ZAPALILO HRVATSKU! PERIŠIĆ OTKRIO ODLAZI LI RAKITIĆ IZ REPREZENTACIJE!

Hrvatski reprezentativac Ivan Perišić u Splitu je održao konferenciju za novinare na kojoj je najavio revijalni ogled s momčadi NK Omiša, kluba iz njegova rodna grada. Utakmica se odigrava u petak u 15 sati u skolpu stogodišnjice tog kluba, očekuje se oko pet tisuća navijača i pravi nogometni praznik, a Perišić će biti u početnoj postavi.

Između ostalog, Perišić je najavio i kvalifikacijski sraz s Walesom, u koji reprezentacija ulazi s mnogo problema i ozljeda. Rakitića i Rebića nema zbog ozljeda, a moguće je da iz istog razloga neće biti ni Vlašića.

“Znači mi puno jer svi znaju da sam tu napravio prve korake i počeo trenirati u Omišu sa šest godina, sve do prelaska u Hajduk sa 10 godina. Ti se koraci ne zaboravalju, tu su mi prijatelji i svi. Samo da nam teren bude dobar sutra i da ne pada kiša, ali svi se trude i radi se”, rekao je u uvodu Ivan.

Očekuje se pet tisuća navijača.

“Napunit će nas energijom jer svi znamo da igrači i izbornik jedva čekaju da igraju u Splitu. Svi znamo što se dogodilo u Splitu, mi igrači razgovaramo međusobno i svi želimo igrati u svim gradovima, svi to zaslužuju i to je pravedno. Svi se žele slikati i družiti s nama. Ja to znam jer i ja sam bio dijete i htio sam vidjeti reprezentaciju. Nadam se da će se to što prije riješiti”, kaže Ivan.

Malo o Walesu.

“Znamo da smo u prošloj utakmici napravili kiks i nismo ga očekviali, nemamo više pravo na takvu utakmicu. Nedostataka ima, ali Hrtvatska ima dobre mlade igrače i koga nema, bez njega se može i mora. Moramo pomoći mladima da se što bolje prilagiode i uklope u momčad.”

“Nema laganog protivnika, znamo tko igra u Walesu. Vidjeli smo da nije lako ni s Azerima, probiti taj bunker. Imamo dvoljno vremena, tjedan dana, da se skupimo i pripremimo.”

O lošoj formi nakon SP-a.

“Ovo je prvi put nakon dugo vremena da smo do kraja na turniru. Ova sezona imala je dosta uspona i padova, nismo imali dug odmor nakon SP-a i nije bilo lako. Događa se pad forme i puno ih je odradilo lošiju sezonu. To je uzelo danak.”

Mladi igrači u momčadi…

“Hrvatska ima top mlade igrače i na nama starijima je da ih prihvatimo i da se prilagode što prije, meni je trebalo godinu, godinu i pol da se afirmiram, Hrvatska u svakom sportu ima talente, ali treba puno raditi.”

Povratak u formu…

“Zadnja dva, tri mjeseca sam malo digao fromu. Imali smo malu pauzu sad na proljeće, ali takav nam je život, moraš se prilagoditi, inače te pojedu. Sada sam boljoj formi, trenira se, imamo dovoljno dana da pripremimo i riješimo ovu utakmicu.”

O hrvatskom nogometu.

“Ove sezone hrvatski klubovi su se digli, Dinamo je prošao visoko u EL, Rijeka je uzela kup, Hadjuk se diže… Ide to prema gore.”

Tko mu je idol?

“Branko Šušnjara, on je radio sa mnom u Omišu i bio mi je trener u Hajduku u mladim uzrastima”.

Transfer iz Intera?

“Ostavio sam to nekom drugom, oduzima mi koncentraciju i time se bavi netko drugi”.

Komentirao je i napise da Rakitić odlazi iz reprezentacije…

“Zašto ne bi igrao? To ste vi krivi, vi pišete što hoćete”, rekao je Perišić.

Prognoza za finale Lige prvaka?

“Ove godine svjedočili smo iznenađenjima. Ajax i Tottenham jedva su prošli skupinu, a vidite gdje su završili. Liverpool ima super sezonu. Bit će vrlo zanimljiva utakmica, a kako je Lovren tamo, navijat ćemo za Liverpool.”

Kovačić je uzeo Europsku ligu.

“Kada je hrvatski igrač u klubu, nebitno koji je klub, drago nam je za Kovačića, već četiri godine da je osvojio pehar. Nije mu bilo lako u Realu. Diže se i on i nadam se da će se nastaviti dizati u tom ritmu.”

Kako je došlo do utakmice u Omišu?

“Sto godina kluba je, ideja je bila takva, razgovarali smo u zezanciji ja i prijatelj o tome da dođe reprezentacija. Pitao sam ljude u savezu, Luka je isto dao zeleno svjetlo, na jesen nemamo vremena, ovo je bio jedini termin, a nekima će dobro doći trening-utakmica da održe formu.”

O navijačima i mržnji prema reprezentaciji i HNS-u nije govorio.

“Drugo pitanje”, kratko je rekao i završio.