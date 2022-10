ODBIO NOSITI TRAKU DUGINIH BOJA: ‘Ne osjećam se ugodno s takvom kapetanskom trakom’

Potpora LGBT populaciji na sportskim borilištima koju forsiraju zemlje zapadne hemisfere ne nailazi baš na podršku kod svih, ne toliko zbog otpora njihovim pravima, već više zbog različitih što političkih, što religijskih uvjerenja.

Tako je u prošlom kolu nizozemske lige nogometaš Feyenoorda odbio nositi kapetansku traku duginih boja i odmah se našao na udaru slobodoumnih Nizozemaca.

Orkun Kokcu, koji je i inače kapetan Feyenoorda, rođen je u Harlemu, ali roditelji su mu podrijetlom iz Turske, iz koje, za razliku od Nizozemske, dobiva veliku podršku našao se na udaru javnosti.

Iako je Feyenoord odigrao odličnu utakmicu u zadnjem kolu protiv AZ Alkmaara i pobijedio s 3:1, a Turčin je zabio jedan i namjestio još jedan gol, u Nizozemskoj se samo priča o njegovom potezu oko kapetanske trake te je Kokcu odlučio objasniti svoj potez.

Ne osjećam se ugodno

“Mislim da je važno naglasiti da poštujem bilo koga bez obzira na vjeru ili porijeklo. Vjerujem da svako može raditi što god želi. Razumijem dobro važnost ove akcije, ali moja religijska uvjerenja me ne određuju kao pravu osobu za tako nešto”, rekao je 21-godišnji nogometaš pa nastavio:

“Ne osjećam se ugodno nositi ovakvu kapetansku traku. Znam da će neki ljudi biti razočarani. Stoga se nadam da će moj izbor zbog religijskih razloga biti poštovan”.

Feyenoord posted a personal explanation from Kokcu regarding his refusal to wear the armband.https://t.co/2mKQFDyb7X

— SPORTbible (@sportbible) October 17, 2022