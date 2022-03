ODBIJENICA ZA RUSE: Ništa od žalbe protiv UEFA-e

Rusija nikako da se pomiri s činjenicom da zbog napada na Ukrajinu njeni sportaši su izbačeni iz međunarodnih sportskih natjecanja, te su podnijeli žalbu sportskom arbitražnom sudu za suspendiranje sankcija UEFA-e.

No sportski arbitražni sud (CAS) odbacio je u utorak zahtjev Ruskog nogometnog savez (FUR) da suspendira sankcije koje je UEFA donijela protiv ruske reprezentacije i klubova zbog invazije na Ukrajinu.

Odluka se odnosi samo na UEFA-ina natjecanja, a Rusija još uvijek želi poništiti FIFA-inu zabranu.

Pokušaj za SP

Iako su svi potencijalni suparnici Rusije odlučili kako ne žele igrati protiv “Zbornaje”, Nogometni savez Rusije pokušava poništiti zabranu koja bi im, ako uspiju, omogućila sudjelovanje u utakmicama doigravanja kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo koje su zakazane za kraj ovog mjeseca.

CAS je obećao da će odluku o tome donijeti “do kraja ovog tjedna”.

Russian Football Federation Takes Bans To CAS

The FUR have taken FIFA, UEFA, the Polish, Swedish, Czech, Montenegrin and Malta Football Associations to the Court Of Arbitration For Sport.

They request that CAS set aside the decision to ban all Russian teams and clubs. pic.twitter.com/5aFPzYLddS

