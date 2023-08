Dečko sa zagrebačkog asfalta postaje najskuplji ikad: Gvardiolova priča otkrila koliko znače rad i talent

Autor: Ivan Lukač

Vidio je Dinamov Maksimir velike igrače. To ruglo od stadiona bez obzira na sve ima dušu i koliko god se svakom Zagrepčaninu istinski gadi toliko ga i istinski i voli. A voli ga baš zbog svih emocija koji su tamo proživjeli i čiji autori su bili veliki igrači.

Maksimir je vidio velikog strijelca Jerkovića, Kranjčara, Eduarda. Vidio je vođe: Zeku, Bobana, Bišćan. Virtuoze kao što su: Lamza, Mlinka, Modrić. Ali nitko nije mogao predvidjeti da će na tom omiljenom nam ruglu stasati najskuplji stoper svih vremena.

Upravo to postaje Joško Gvardiol svojim rekordnim transferom u City za jednog obrambenog igrača, a njegov put do te titule najbolji je dokaz da talent i naporan rad se isplati. Nije Joško sin bogatog oca. Niti je kao brojni preplaćeni engleski nogometaši od malena odrastao u savršenim uvjetima sa 10 ljudi koji brinu o svakom njihovom koraku.





Gvardiolov otac je ribar, pošteni radnik koji je za kruh zarađivao prodavajući ribe na Dolcu. Upravo od tamo, otkuda i mora krenuti, krenula je Joškova radna etika koja ga i dan danas vidljiva kod njega. Taj normalan život najskupljeg stopera svijeta omogućio mu je da odraste na zagrebačkom asfaltu na školskom igralištu započne razvoj svog talenta. Talent koji je oduvijek bio vidljiv

Pep od njega može napraviti najboljeg ikada

U Dinamo je došao brzo. Već se u lokalnoj Trešnjevci vidjelo da se radi o prirodnom talentu. Poziv Dinama nitko ne odbija, a kamoli netko tko je odrastao u Zagrebu i tko voli Dinamo. Iako je otac veliki Hajdukovac Joško je više puta rekao da on kao Zagrepčanin voli samo Dinamo. Njegov talent se samo nastavio razvijati. Imao je sve. Fizikalije, tehniku, inteligenciju.

Za Dinamo je debitirao kod Nenada Bjelice, a već u svojoj drugoj utakmici zabio je gol. Na Maksimiru je zabio Interu, a nakon utakmice ostat će upamćena ona legendarna scena kada se slikao iz tramvaja broj 5. Naime, mladi Joško tada s tek sa 17 godina zabio je prvi gol za svoj omiljeni klub, a doma je išao, tramvajem.

Kako je rekao, njegovih doma nije bilo, a bio je presramežljiv da pita nekog od starijih suigrača da ga odbaci doma.









Uskoro Zagreb mijenja za Leipzig i nastavlja svoj talent. Mnogi su tada govorili kako je on još jedna Mamićeva prevara i da ga se gura u reprezentaciju. Pod mnogi prije svega se tu misli na Hajdukovce, ali bile su to gluposti. Gvardiol je igrao toliko zrelo, odgovorno i to na lijevom beku, poziciji koja mu nije prirodna i koja je vječno nam bila bolna točka.

Njegov dolazak u City s kojim postaje najskuplji stoper svih vremena mogao bi promijeniti nogomet. Guardiola je nogometni genije i čovjek koji na ovu igru gleda kao neku igru s kartama gdje iz svakog igrača pokušava izvući nešto novo. Mnogi smatraju da s obzirom na Gvardiolove sposobnosti, španjolski genijalac bi od njega htio napraviti najboljeg zadnjeg veznog igrača svijeta.

Koliko je to realno? Itekako jer već je to počeo raditi sa Stonesom čije su kvalitete znatno lošije od Vatrenog.









Pred njim je sada najveći izazov, ali ako će od ikoga moći napredovati onda je to Pep. Jer mnogi misle da je gotov igrač. Nije, Guardiol će u Gvardiolu otkriti razinu više. Razinu koju do sada nijedan obrambeni igrač nije imao.