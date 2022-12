‘OD SAD ĆE LIVAKOVIĆA SVI KOPIRATI’: Vatreni oduševio svijet obranama penala, ali to njima neće pomoći

Iz nekog nama neznanog razloga Hrvatska je uvijek podcijenjena kada kreće na velika natjecanja, iako smo viceprvaci svijeta, ali vjerujemo da će se ipak sve to promijeniti nakon ovog Svjetskog prvenstva, na kojem smo došli za sad do četvrtfinala.

Poslije velike bitke na terenu od 120 minuta pristupilo se izvođenju jedanaesteraca, gdje je briljirao golman Dinama Dominik Livaković.

Naravno njegove obrane nisu ostale nezamijećene i u stranim medijima, a Španjolci su zaključili kako Livaković ima tehniku koja do sad nije viđena kod vratara.

Posebni trik

“Za razliku od velike većine golmana, koji stranu na koju će se baciti odaberu i prije nego što vide gdje će lopta ići, Livaković je čekao da izvođači opale loptu i onda se bacio i to tako da se prvo nagnuo naprijed”, pišu Španjolci pa nadodaju:

“On je ušao u povijest s ovom tehnikom ili trikom. Od sad će ga kopirati svi drugi vratari”, napisali su na portalu As.

Jedina šteta po Španjolce je kako nisu imali više vremena za proučavanje tehnike obrane jedanaesteraca Livakovića, jer su baš nakon raspucavanja protiv Maroka ispali sa Svjetskog prvenstva.

Only three goalkeepers in history have saved three penalties in a #FIFAWorldCup penalty shootout.

Two of them have played for #Croatia.

Both were born in the city of Zadar.









💥 Danijel Subašić

💥 Dominik Livaković#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/DqRVsmq24s

— HNS (@HNS_CFF) December 6, 2022