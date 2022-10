OD PONOSA DRŽAVE DO NACIONALNOG IZDAJNIKA: Zamjerio se režimu i sad pati, nema sreće za njega u njegovoj zemlji

Zadnjih tjedana u Iranu se događa revolucija svijesti nakon što je islamska policija na cesti ubila 22-godišnju Kurdkinju Mahsu Amini zbog toga što je prekršila kodeks oblačenja Islamske Republike za žene, koji nalaže obavezno nošenje džihaba u javnosti.

Nakon toga dolazi do velikih prosvjeda po cijelom Iranu, mladi ljudi izlaze na ulice i sukobljavaju se s policijom, žene skidaju džihabe u znak protesta, a kao svaka autoritativna vlast Iranci su morali naći krivca.

I naravno pronađen je jedan u liku i djelu nekadašnjeg heroja nacije najboljeg azijskog nogometaša iz 2004. godine Alija Karimija, kojeg su optužili zbog poticanja prosvjeda izazvanih nakon ubojstva Mahse Amini te su zatražili njegovo uhićenje.

“Ali Karimi, jedan je od glavnih vođa nedavnih nereda u zemlji, sudska vlast ga goni jer je kao neprijatelj države poticao na prosvjede”, objavila je u utorak novinska agencija Mehr.

Teške optužbe

Bivši iranski nogometaš i bivši veznjak minhenskog Bayerna već nekoliko mjeseci živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a nakon ubojstva Mahse Amini putem društvenih mreža podržao prosvjede i osudio je smrt mlade žene.

Nakon toga su ga u srijedu ultrakonzervativne novine Kayhan optužile da je “režirao nemire” i “dolijevao ulje na vatru” te tako doveo do “ubojstava mnogih mladih ljudi” u zemlji.

The arrests warrant recently issues by IR’s regime against ‘Ali Karimi’ @alikarimi_ak8 is false and politically motivated and frankly is an embarrassing attempt by the regime to oppress this prominent figure, the international community, @INTERPOL_HQ should ignore it. #MahsaAmini pic.twitter.com/CmgEXenXFD

— Rich Kids of Tehran (@RKOTOfficial) October 4, 2022