OD LIGE PRVAKA DO BIRTIJE: Bivši nogometaš sada toči pivo i vodi najgori klub na svijetu

Na početku stoljeća Newcastle je bila vrlo opasna ekipa te su redovito igrali Ligu prvaka. Predvođeni najboljim strijelcem u povijesti Premier lige, Alanom Sherarom bili su neugodan protivnik.

Član te generacije bio je i Olivier Bernard. Francuz je nakon karijere malo promijenio zanimanje. Vlasnik je puba Masons Arms u Blythu, pola sata vožnje sjeverno od Newcastlea.

Tamo toči pivu, slaže koktele i kaže da je to posao koji oduvijek htio raditi: ” K nama dolaze i navijači Sunderlanda, ali ovo je ipak Newcastleov pub.” Njegov pub ima jako dobre recenzije što se tiče hrane.

Iako pub radi odlično, klub kojem je vlasnik je čista suprotnost. Vlasnik je Durham Cityja, najgore momčadi u svih 11 razreda engleskog nogometa. Durham City u 13 kola upisao 13 poraza uz nevjerojatnu gol-razliku 2-128.

