OD KAPETANA DO BESKUĆNIKA! Kako je nogometaš Aleksandar završio na ulici u susjedstvu, boca je za sve kriva…

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š

Bio je perspektivni golman u svojoj generaciji, pred njim je bila lijepa sportska karijera, ali do samog dna ga je odvukao alkoholizam, koji ga je koštao karijere i vlastitog doma.

Priča Aleksandra Gvozdenovića iz Beograda počinje već davne 1987. godine kada se počeo baviti nogometom i nakon kratkog perioda u Hajduku odlazi u FK Rad u kojem je bio kapetan u mlađim uzrastima, ali je i volio izlaziti s društvom i tu i tamo nešto popiti.

“Da sam bio malo uporniji, pošteniji prema radu, sebi, treninzima, ali eto, volio sam taj petak i subotu navečer, tako da smo uvijek pravili neki kompromis sa sportom. Ili sam bio nedovoljno iskren ili jak, a možda i jedno i drugo, uglavnom lopta je sve više bježala i bježala i na kraju eto, druge stvari su iza mene”, ispričao je Gvozdenović za emisiju “Exploziv” na TV Prva.





Odlazak na ulicu

Na kraju izlasci i alkohol su prevladali, u potpunosti je zapostavio nogometnu karijeru i kada je počeo rasprodavati obiteljske uspomene, odlučio je u travnju 2013. godine otići na ulicu samo s jednim ruksakom na leđima.

Kako sam govori na ulici je proveo dvije tisuće i šezdeset noći, uglavnom na klupama u napuštenim vagonima i po ulazima, a dane bi provodio na Skadarliji i sam sebe je uvjeravao kako je to samo privremeno.

“Tu smo pili, družili se, lagali sami sebe, ubjeđivali u nešto što nije bilo. Svi smo bili jedna obitelj. Kad si na ulici izgubiš zanimanje za sve, osim za osnovne potrebe, a onda ni te osnovne više nisu osnovne pa se sve svodi na alkohol i cigarete. Kako je vrijeme prolazilo usavršavali su se načini kako preživjeti sa što manje para. Tako sam znao za sto dinara doručkovati i popiti pivo. Sve što smo imali od hrane imali smo zajedno, dijelili smo i paštetu i sardinu i salamu, a nekad je bilo i bez hrane. Dovoljno je bilo da budemo u masi, da nas neko čuje”, ispričao Gvozdenović, koji je na ulici naučio da su materijalne stvari nebitne:

“Najbitnije je ostati čovjek. Malo je ljudi, mojih prijatelja beskućnika umrlo od gladi. Većinu je nedostatak ljubavi odveo u glad. Alkohol je samo posljedica. Ljubav možeš dati i kad misliš da je nemaš”, govori Gvozdenović.









Spas u ljubavi

“Bio sam na kraju snaga, otečen od alkohola i nespavanja, siguran sam da su me trunke dijelile od smrti. Čuo sam da su moji drugari počeli da komentirati kako neka djevojka prilazi česmi. Znao sam da je to ona. Rekla je ‘Aleksandre, ja sam’. Bila je to junakinja moje davno nedovršene ljubavne priče, poslije toliko godina stajala je ispred mene”, otkrio je Gvozdenović.

Ona ga je pitala je li tako trebalo završiti, ali on je nastavio spavati no kada se probudio našao je njen broj u džepu. Jelena je još par puta došla do njega, da bi ga na kraju odvela Centar za krizna stanja i od tada kreće njegov oporavak.









Gvozdenovićeva priča ima sretan kraj, već tri godine ne pije i ne živi na ulici, a s njegovom Jelenom je od 2019. godine.