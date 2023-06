Od heroja do tragičara, a sad ga neki zovu i prevarom! Suludo je što Dinamo razmišlja o njegovoj plaći

Autor: Ivan Lukač

Kada je Laporte u petoj seriji raspucavanja s 11 metara pogodio gredu, Hrvatskoj se vratila vjera, ali nju je ubrzo ugasio Unai Simon koji je pročitao udarac Brune Petkovića, a Dani Cavarajal sve je na kraju pretvorio u pobjedu Furije.

Petković je tako u finalu Lige nacija od heroja postao tragičar u samo četiri dana. Ali to je nogomet. Jer ako je netko morao biti tragičar, to je onda on. Igrač u kojeg se uvijek bez nekog prevelikog razloga previše sumnjalo pa je neka viša sila odlučila da ovaj promašaj još dodatno nahrani sve one koji ga ne vole.

Često ga se uspoređuje s Markom Livajom što i ima smisla. Obojica igraju tzv. “španerski” nogomet kao da igraju na betonskom igralištu iza škole, a ne na najvećim svjetskim pozornicima. Međutim, dok se Livaju u Dalmaciji gleda kao božanstvo, kod Petkovića među Dinamovim navijačima nije tako. Jedan dio modrog puka ga gleda kao doktora nogometa i božanstvo, a ovaj drugi dio kao najveću prevaru. Suludo, jer radi se o drugom najboljem strijelcu modre povijesti u Europi. Suludo je i to što uprava razmišlja o njegovom ugovoru.





Anonimus je postao legenda

Petković kao i Livaković tražio je ugovor od 1.2 milijuna eura na godinu što bi bio najveći ugovor u povijesti HNL-a. Dinamo još razmatra tu opciju što govori o tome koliko upravo poštuje Petkovića. Riječi da nemaju novca su čista glupost, a i da nemaju, Petković nije takav tip igrača da bi onda toliko i tražio. Zaslužio je takav iznos nakon svih ovih godina provedenih u klubu i čudesnih partija protiv Fenerbahčea, Plzena, Benfice, Bodo Glimta, Šahtara, Krasnodara, Feyenoorda, Chelseaja i drugih.

Klub sada razmišlja o tome da Petković na Maksimiru provede još godinu dana i da nakon toga ode besplatno. Dobara stvar je što bi u klubu proveo još jednu godinu, a loša što bi takav igrač otišao besplatno jer takvog igrača Dinamo neće više naći.

“Petko” nije tipični napadač. On se spušta po loptu i dijeli je dalje. Ne gleda isključivo gol nego vodi računa o tome tko je u boljoj situaciji od njega za zabijanje gola, što je prava rijetkost kod napadača. Nepobjediv je u zračnom duelu i čudesno moćan u primanju lopte leđima. Nije tip igrača koji radi pritisak što mu je možda i najveća zamjerka od strane navijača Hrvatske.

Ali nije ta zamjerka zbog njega samog nego zbog toga što je zamijenio Marija Mandžukića, možda i najboljeg koji je ikad radio pritisak. Zamjerili su mu što ne trči, ali on nije igrač koji trči. On razliku čini laganim kretanjima ili pak driblingom iz mjesta. Tu razliku pokazao je “Oranjama”. Primio je loptu leđno okrenut, driblingom iz mjesta se riješio protivnika, pucao i odveo nas u finale.

U finalu je bio vrlo dobar. Mlatili su ga Španjolci, ali bez obzira na to primao je lopte i dijelio ih dalje. Napravio je par sjajnih driblinga te onu jednu loptu izvukao iz auta koja je na kraju završila Brozovićevim udarcem. Međutim, promašio je penal i to će se pamtiti više od bilo čega drugoga.

Promašivali su i veći igrači od njega. Sjetimo se onog čega se najmanje volimo sjećati, Beča 2008. Tada su penale promašili Petrić, ali osim njega Rakitić i Modrić. Sve će se to jednom vratiti, a u Petkovića ne treba sumnjati. Igrač koji je prije pet godina bio sedmi napadač Verone i čovjek koji nije zabio tri godine danas je legenda Dinama, osvajač svjetske bronce i strijelac najvažnijeg gola hrvatskog nogometa, onog Brazilcima.









Ili ga volite ili ne, ali Bruno Petković je svjetska klasa i možemo biti sretni što ga imamo.