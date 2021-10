‘OD BOCE I KOCKE NISAM SE ODVAJAO!’ Prokockao je 120 milijuna kuna, a supruga ništa nije znala, sve do jednog trenutka…

Autor: G.I.Š.

Kocka, alkohol, droga su sve stvari koje nekako ne vežemo sa sportom i sportašima, ali smo i svjedoci kako neki od sportaša znaju pasti na niske grane baš zbog takvih poroka.

Tako je i bivši engleski nogometaš i reprezentativac Paul Merson nedavno u dokumentarcu BBC-a progovorio o svojoj ovisnosti o kocki, koja je uništila njegov život i život njegove obitelji.

Mersonova priča naravno pobudila je veliku pozornost u Velikoj Britaniji, pošto je ovaj igrač 21. put igrao za reprezentaciju, a i legenda je jednog od najvećih klubova na “Otoku” Arsenala.

Prokockao milijune

Kako je sam Merson priznao u karijeri je zaradio velike novce koje je većinom izgubio na kocki, po vlastitom računu kaže kako je prokockao preko 120 milijuna kuna.

Merson danas radi kao komentator na “Sky” televiziji, a nedavno je ponovo progovorio o svojem problemu:

“Prolazio sam kroz sve ovo punih 36 godina bez da sam dobio izbor. Nisam imao izbora, a danas ga imam. Nisam loša osoba koja želi postati dobra, što sam ranije mislio. Znam da jesam, što znači da ne smijem kockati i ne smijem piti. Zato sam to snimio: za osobu koja sjedi i razmišlja ‘bolestan sam, ali nisam loša osoba’. To je bilo za mene. Ne želim da drugi prolaze ono kroz što sam ja prolazio i ne želim da drugi prolaze kroz ono što je moja supruga Cate prolazila”, rekao je Merson, o svojom borbi s ovisnosti o kocki i alkoholu.







Isprika obitelji









“Povrijedio sam svoju suprugu Cate svojim lažima i gubljenjem novca. Mrzio sam sebe zbog toga. Prijatelj mi je rekao da sam bolestan. Rekao mi je da nisam loša osoba. Kazao je “sve dok ne shvatiš da je to bolest, nikad se nećeš oporaviti i samo ćeš se vraćati”. Tada se sve promijenilo. Želim ovisnicima o klađenju reći nisu loše osobe. Samo su bolesnici koji trebaju ozdraviti. Ako si alergičan na orahe, prestati ćeš ih jesti. Ista je stvar s kockanjem. Ako si bolestan, trebaš prestati”, objasnio je Merson i nastavio sa svojom filozofijom borbe protiv poroka:

“Da mi sada netko kaže da do kraja života neću piti ili se kockati, mislio bih kako je to jako teško. Toliko bi me obuzelo da bih ponovo počeo piti i kockati se. Ipak, svakog dana kada se probudim, kažem sebi ‘danas neću piti, neću se kockati i neću uzimati drogu’. To je izvedivo. To mogu učiniti. Radi se o tome da proživiš dan i uživaš u njemu. To je izvodivo”, navodi Merson i dodaje:

“Sada živim u sadašnjosti. Ne razmišljam o budućnosti niti se osvrćem na prošlost. Ono što je bilo ne možeš promijeniti, a ako danas živiš dobro, budućnost će biti još bolja. Sve što imamo je danas. Nije bitno tko si: najbogatija ili najsiromašnija osoba na svijetu, imaš samo danas”.

Nosi poruku ljudima

“Moraš shvatiti da si bolestan kako bi ozdravio. A ako ne misliš da si bolestan, nego samo loša osoba, tada će ti život biti jadan”, rekao je Merson i istaknuo da mu je i danas nekad teško, ali mnogo bolje nego prije.

“Moram sada nastaviti ovako jer nosim poruku za puno ljudi. Ako se ponovo krenem kockati, kako ću pomoći ljudima? Mislit će da ovakav način razmišljanja ne radi iako to nije istina. Oni koji su bolesni neka u mom slučaju traže sličnosti, a ne razlike. Nemojte misliti ‘izgubio je sedam milijuna funti, ja to nikad ne bih učinio i to nije problem’. Sve je relativno. Mozak će vam reći ‘dobro si, nisi izgubio sedam milijuna funti, nemaš problem’. Ne kažem da sam svetac, postoji puno ljudi koji pomažu drugima. Ali, sada sam se izložio. Sada imam odgovornost”, zaključio je Merson.